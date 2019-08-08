《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，按美元計，７月出口意外重回正數，增長３
﹒３％，遠好過市場預期的跌２％，也好過６月的下跌１﹒３％。７月進口同比跌５﹒６％，但
跌幅遠較仍預期的下跌８﹒３％為小，６月下跌７﹒３％。
按人民幣計，７月出口同比增１０﹒３％，進口同比升０﹒４％。
７月貿易順差４５０﹒６億美元，好過預期的４００億美元。按人民幣計價，７月貿易順差
３１０２﹒６億元人民幣。（ｃａ）
08/08/2019 11:22
【聚焦數據】中國７月美元計出口意外升３﹒３％，進口跌５﹒６％
《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，按美元計，７月出口意外重回正數，增長３
﹒３％，遠好過市場預期的跌２％，也好過６月的下跌１﹒３％。７月進口同比跌５﹒６％，但
跌幅遠較仍預期的下跌８﹒３％為小，６月下跌７﹒３％。
按人民幣計，７月出口同比增１０﹒３％，進口同比升０﹒４％。
７月貿易順差４５０﹒６億美元，好過預期的４００億美元。按人民幣計價，７月貿易順差
３１０２﹒６億元人民幣。（ｃａ）
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