  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/08/2019 11:22

【聚焦數據】中國７月美元計出口意外升３﹒３％，進口跌５﹒６％

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，按美元計，７月出口意外重回正數，增長３
﹒３％，遠好過市場預期的跌２％，也好過６月的下跌１﹒３％。７月進口同比跌５﹒６％，但
跌幅遠較仍預期的下跌８﹒３％為小，６月下跌７﹒３％。
　　按人民幣計，７月出口同比增１０﹒３％，進口同比升０﹒４％。
　　７月貿易順差４５０﹒６億美元，好過預期的４００億美元。按人民幣計價，７月貿易順差
３１０２﹒６億元人民幣。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道08/08/2019
價值投資法的啟蒙
國際動態08/08/2019
迪士尼平價串流平台 撼Netflix
生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
中國故事07/08/2019
增長未見頂 立訊精密精益求精
生財有道07/08/2019
賣資產救亡 保利協鑫重見光明
剖析天下07/08/2019
貿易戰風煙四起 美減息部署亂上加亂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金