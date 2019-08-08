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即市新聞

08/08/2019 11:54

【聚焦數據】首７月貿易順差２２５６﹒９億美元，擴大３８﹒７％

　　《經濟通通訊社８日專訊》海關總署公布首７個月外貿進出口情況。以美元計，首７月，出
口１﹒３９萬億美元，增長０﹒６％；進口１﹒１７萬億美元，下降４﹒５％；貿易順差
２２５６﹒９億美元，擴大３８﹒７％。
　　以人民幣計價，首７個月，外貿進出口總值１７﹒４１萬億元，同比增長４﹒２％，出口
９﹒４８萬億元，增長６﹒７％；進口７﹒９３萬億元，增長１﹒３％；貿易順差１﹒５５萬億
元，擴大４７﹒４％。外貿進出口延續平穩增長勢頭。
　　以人民幣計價，首７月，中美貿易總值為２﹒１萬億元，下降８﹒１％，佔外貿總值的
１２％。其中，中國對美國出口１﹒６２萬億元，下降２﹒１％；自美國進口４７３９﹒３億元
，下降２４％；對美貿易順差１﹒１５萬億元，擴大１１﹒１％

＊外貿繼保穩中提質的發展勢頭＊

　　民營企業進出口快速增長，所佔比重提升。首７個月，民營企業進出口７﹒３１萬億元，增
長１１﹒８％，佔外貿總值的４２％，比去年同期提升２﹒９個百分點。同期，外商投資企業進
出口７﹒０１萬億元，下降１﹒２％，佔外貿總值的４０﹒２％。其中，出口３﹒７２萬億元，
增長０﹒９％；進口３﹒２９萬億元，下降３﹒５％。
　　數據顯示，首７月中國外貿繼續保持穩中提質的發展勢頭，內生動力和活力不斷增強。其中
有兩個數字引人關注，一是中國與「一帶一路」沿線國家外貿進出口５﹒０３萬億元，增長
１０﹒２％；二是民營企業成為拉動中國外貿的主力軍，進出口７﹒３１萬億元，同比增長
１１﹒８％，增速居各類型企業之首。（ｃａ）

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