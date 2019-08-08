【聚焦數據】首７月貿易順差２２５６﹒９億美元，擴大３８﹒７％

《經濟通通訊社８日專訊》海關總署公布首７個月外貿進出口情況。以美元計，首７月，出

口１﹒３９萬億美元，增長０﹒６％；進口１﹒１７萬億美元，下降４﹒５％；貿易順差

２２５６﹒９億美元，擴大３８﹒７％。

以人民幣計價，首７個月，外貿進出口總值１７﹒４１萬億元，同比增長４﹒２％，出口

９﹒４８萬億元，增長６﹒７％；進口７﹒９３萬億元，增長１﹒３％；貿易順差１﹒５５萬億

元，擴大４７﹒４％。外貿進出口延續平穩增長勢頭。

以人民幣計價，首７月，中美貿易總值為２﹒１萬億元，下降８﹒１％，佔外貿總值的

１２％。其中，中國對美國出口１﹒６２萬億元，下降２﹒１％；自美國進口４７３９﹒３億元

，下降２４％；對美貿易順差１﹒１５萬億元，擴大１１﹒１％



＊外貿繼保穩中提質的發展勢頭＊



民營企業進出口快速增長，所佔比重提升。首７個月，民營企業進出口７﹒３１萬億元，增

長１１﹒８％，佔外貿總值的４２％，比去年同期提升２﹒９個百分點。同期，外商投資企業進

出口７﹒０１萬億元，下降１﹒２％，佔外貿總值的４０﹒２％。其中，出口３﹒７２萬億元，

增長０﹒９％；進口３﹒２９萬億元，下降３﹒５％。

數據顯示，首７月中國外貿繼續保持穩中提質的發展勢頭，內生動力和活力不斷增強。其中

有兩個數字引人關注，一是中國與「一帶一路」沿線國家外貿進出口５﹒０３萬億元，增長

１０﹒２％；二是民營企業成為拉動中國外貿的主力軍，進出口７﹒３１萬億元，同比增長

１１﹒８％，增速居各類型企業之首。（ｃａ）

