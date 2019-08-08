【ＦＯＣＵＳ】北京持久戰意圖愈顯，兩種場景或令狂人轉軚

【ＦＯＣＵＳ】若問侵侵推文的風頭「誰與爭鋒」？答案非人民幣莫屬！隨著中間價周四（

８日）歷史性地設於７﹒００３９，錄逾１１年來首次位於七算下方，北京以持久戰策略對付「

狂人」的意圖愈來愈明顯，甚至被指不惜以接受經濟減速來削弱侵侵２０２０年的連任勝算。

侵侵這邊除了繼續施壓鮑叔，就是再打華為牌，不過實際影響力料已邊際遞減。有分析指，

若要打破目前雙方各不相讓的僵局，或需兩大催化劑：一是標普５００指數跌逾１０％，二是民

主黨派誰人挑戰侵侵的總統寶座明朗化。



＊侵侵入牆角，聯儲大佬、華為不買帳＊



侵侵屢屢以一篇推文掀起Ａ股暴跌的「大仇」終於得報。繼美股周一（５日）在破７和匯率

操縱國消息擾動下，錄今年最大單日跌幅後；離岸人幣周三（７日）晚約９時４３分觸及７﹒０

９７４的日內新低後不到５分鐘，道指、標指即急挫２﹒３％、１﹒９％，其後因離岸人幣回升

而上演Ｖ型反轉，令一眾華爾街交易員無所適從。數據亦顯示，離岸人幣與「恐慌指數」ＶＩＸ

的三個月內日回報相關性正升至歷史高位。

儘管周三向記者堅稱「市場的反應早已在預料之中」、「中國以不公平的貿易協議扼殺我們

」，但北京今次的迅速反應似正將以連任為第一要務的侵侵逼入牆角。

他要求鮑叔更快減息已近「網絡欺凌」的程度，最近遭儲局四大前主席聯合發文反擊，力挺

儲局的獨立性。他發布過渡規定（ｉｎｔｅｒｉｍ ｒｕｌｅ），宣布從下周二（１３日）起禁

止聯邦機構直接購買華為等５間中企的通訊或服務，但就被華為指並不感到意外，並極有可能借

周五（９日）的「華為開發者大會」發布萬眾矚目的「鴻蒙」操作系統。



＊破僵局或還看美股和民主黨對手誰屬＊



如同第１２輪磋商地點上海西郊賓館會場的背景牆，以篆書寫著「雲來山更佳，雲去山如畫

。山因雲晦明，雲共山高下。倚仗立雲沙，回首見山家」的元詩，暗示中國將堅守底線，北京以

持久戰策略對付狂人的意圖愈來愈明顯。

野村首席利率策略師Ｎａｋａ Ｍａｔｓｕｚａｗａ就指，許多投資者都表示，中國準備接

受經濟減速（從而導致全球經濟衰退）以防止特朗普連任。花旗預計，北京將正式使用等待戰略

。ＤＷＳ首席投資官Ｄａｖｉｄ Ｂｉａｎｃｏ亦於報告稱，如有必要，中國可能會採取旨在危

及特朗普連任的針對性措施，即使存在對全球經濟和金融市場造成附帶損害的風險。

北京今次反應迅速，一來可能是與侵侵交手數個回合後愈來愈「醒目」，二來可能是

７月出口意外錄同比升３﹒３％，大勝市場預期的跌２％，顯示出口仍具韌性。瑞信測算，如美

元對３０００億美元中國貨加徵１０％關稅實施，人民幣兌美元貶值至７﹒３水平將抵銷２５０

０萬２５％及３０００億１０％關稅的６７％。

鑒於９月的華盛頓磋商（如有）已淪為雞肋；瑞信並提出，只有兩大情景出現方可解決僵局

、令協議得以推進，一是標普５００指數跌逾１０％，二是民主黨派誰人挑戰侵侵的總統寶座明

朗。（經濟通通訊社 俞瑾）

