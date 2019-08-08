《法證攻防－黃集恩》恒指急跌數日後周三喘穩

《法證攻防》多重利淡因素打壓下，過去五個交易日大市累跌逾２０００點。周三（７日）

恆指大致平開，早盤曾下穿２５８００點，此後靠穩。午後一度倒升，最高曾見２６０００點上

方，惟大市仍受制於２６０００點整數關，大致在下方整固。周三收市報２５９９７點，上漲

２１點，成交金額約８００億元。技術上看，恆指上周五（２日）跌穿頸線後失去支撐，上方仍

有多個低開裂口等待填補，短期考驗２６４００點。此外八月為業績高峰期，或為大市增添波幅

，亦值得投資者留意。

鐵塔（００７８８）周三公布中期業績，純利約２５﹒５億元人民幣，按年增長１﹒１倍。

內地５Ｇ市場加速發展，料對基站建設有廣闊需求，有望持續造好鐵塔股價。周三曾升穿２元大

關，惟受制於５０天線。收市報１﹒９６元，成交金額逾１３億元。看好後市的投資者不妨留意

鐵塔認購１８２５２，行使價２﹒２８元，２０１９年１２月３日到期，實際槓桿７﹒３倍，引

伸波幅４２﹒１３％。

騰訊（００７００）股價在頸線附近暫見支撐，周三隨大市靠穩，惟上行承接力不足，最終

收在牛熊線上，報３３８﹒６元，成交金額逾５０億元。上望重返５０天線機會，如看好，不妨

留意騰訊認購２０７３７，行使價３８８元，２０２０年２月４日到期，實際槓桿７﹒５倍，引

伸波幅３２﹒２７％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 黃集恩》

