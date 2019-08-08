《陸言堂－陳永陸》港股受多個因素困擾；平安好醫生值得留意

《陸言堂》港股今早（７日）出現反彈，雖然期間有點反覆，不過隨著中國公布的出口數據

，較市場預期為理想，令港股沒有倒跌收場。事實上，現在困擾港股的因素有多個，香港的問題

似乎仍未有解決的跡象，但卻有略為緩和的趨勢，希望雙方都可以平靜下來，製造一些談判的空

間，相信情況才可望真正解決。

至於另一個影響港股的因素，就是中美的貿易問題，在美國將中國列為貨幣操縱國後，雖然

看似將中美貿易戰問題推到頂峰，但實際帶來的影響並非想像般大。因為貨幣操縱國的指控，最

大之影響性來自美國可以向被指控國家，透過徵收懲罰性關稅等措施，減少被指控國家因貨幣貶

值而形成的優勢。不過近日美國已向中國進口貨徵收不少關稅，所以再作出更多行動的空間及機

會不大。

而且另一個重要的因素是現在全球各國央行都在爭相減息，令全球的流動性再度增加，這亦

有助各國在面對貿易戰時的壓力。而且，美國總統特朗普近日不斷向中國施壓，應該是為了向中

國施加更大的壓力，以防止中國將彼此間的貿易談判，拖延至明年美國總統大選之後才簽署，因

為這樣會不利特朗普的選情，這反映出特朗普的壓力其實不少，所以現在的行動雖然看似無的放

矢，但相信也有他的底線，中美的貿易問題不致於已經破裂。



＊平安好醫生推新產品＊



個別股份可以留意平安好醫生（０１８３３），於今年６月份，平安好醫生正式推出新產品

「平安好醫生私家醫生」，為兒童、成人、老人及慢病患者提供全方位、高品質的醫療健康服務

，通過一對一專屬私家醫生和全國排名前１００家知名醫院的名醫組成的專家團，為用戶提供

７ｘ２４小時在線問診諮詢、名醫二次診療意見、線下醫院門診就醫安排、健康管理、慢病管理

等全方位的主動式醫療健康服務。

事實上，自２０１８年以來，內地陸續出台多項政策鼓勵「互聯網＋醫療健康」行業發展，

而在今年６月份，國務院公布了《深化醫藥衛生體制改革２０１９年重點工作任務》，突出強調

相關部門必須在２０１９年９月底之前，完成互聯網診療收費和醫保支付相關政策的制定。而近

日國家醫療保障局官網信息顯示，互聯網醫療收費細則正在制定，初稿已完成，預計９月底前出

台互聯網醫療收費細則，相信平安好醫生可以受惠。

而截至２０１９年６月３０日，平安好醫生的付費會員產品累計服務會員超１４０萬，而截

至２０１９年７月末，平安好醫生已與北大方正人壽、珠江人壽、民生人壽、光大銀行分別簽署

了戰略合作協議，平安好醫生將依托自身優勢，通過多元化的會員產品，為保險公司及金融機構

實現業務模式升級、保單用戶服務升級，共同解決保險及金融用戶在就醫方面的痛點和難點問題

。



＊料轉虧為盈指日可待＊



在發展國內市場的同時，平安好醫生還將自身強大的科技實力與豐富的互聯網醫療運營經驗

輸出到海外市場。２０１８年，平安好醫生與東南亞最大的Ｏ２Ｏ平台Ｇｒａｂ成立合資公司，

合資公司在經過市場調研後，選擇印尼作為第一個業務落地的國家，因為東南亞擁有６﹒４億人

口，印尼擁有東南亞近半的人口數量，當地醫療資源嚴重不足，極需先進的醫療解決方案，互聯

網醫療健康市場發展空間巨大。

預計今年內，平安好醫生便可以為印尼當地用戶提供包括在線問診、健康商城在內的一系列

醫療健康服務。同時作為全球化戰略的重要一環，２０１９年平安好醫生正式進軍日本在線醫療

健康領域，與軟銀成立了合資公司，並積極開拓當地的戰略合作夥伴，包括醫院、醫生、保險公

司、藥店、物流配送等。平安好醫生將依托多元化的本地資源，憑藉領先的ＡＩ技術，先進的互

聯網醫療平台經驗，將方便優質的醫療健康服務帶給廣大日本用戶。

在多項策略推動下，平安好醫生上半年的收入按年增長１０２％至２２﹒７３億元，其中核

心業務收入，即在線醫療（前稱「家庭醫生」）營業收入升８１％至３﹒３６億元。在收入顯著

提升下，相信轉虧為盈指日可待，現價值得留意。《獨立股評人 陳永陸》

