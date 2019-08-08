【企業盈警】嘉耀控股（０１６２６）料中期蝕最多９５０萬人幣

《經濟通通訊社８日專訊》嘉耀控股（０１６２６）預期截至６月３０日止中期錄得除稅後

虧損淨額介乎約６５０萬元（人民幣．下同）至９５０萬元，而去年同期則錄得除稅後利潤淨額

１８３０萬元。

該集團指，錄得除稅後虧損淨額主因期內主要原材料成本上漲而導致毛利減少，加上確認可

換股票據公平值虧損約３１０萬元，而去年同期則錄收益約８４０萬元。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

