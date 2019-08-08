【企業盈警】同方友友（０１８６８）料中期溢利減７０％

《經濟通通訊社８日專訊》同方友友（０１８６８）預期截至６月３０日止中期公司擁有人

佔溢利較去年同期相關溢利３７８０萬元（人民幣．下同）減少約７０％，即約１１３４萬元。

該集團指溢利下跌主因期內匯兌收益較去年同期大幅減少約１９００萬元，加上財務成本上

升約９２０萬元，乃受累於支付土地出讓金而獲授予貸款所致。

該集團指將按規定的時間框架內公布業績。（ｗｈ）

