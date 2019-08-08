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08/08/2019 07:57

【企業盈警】新明中國（０２６９９）料中期續錄虧損

　　《經濟通通訊社８日專訊》新明中國（０２６９９）預期截至６月３０日止中期歸屬於公司
擁有人應佔淨虧損與去年同期情況相同。該集團去年中期公司擁有人應佔淨虧損為約２０５１萬
元人民幣。
　　該集團指錄得虧損主因期內杭州和上海項目的物業銷售大幅減少所致。
　　該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

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