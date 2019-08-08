《經濟通通訊社８日專訊》國微控股（０２２３９）預期截至６月３０日止中期虧損不超過
２７０萬美元，而去年同期虧損約８７萬美元。
該集團指虧損增加主因增加對電子設計自動化（ＥＤＡ）業務的研發投入，自去年起拓展新
業務，並收購Ｓ２Ｃ Ｔｅｃｈ Ｉｎｃ並承接「晶片設計全流程ＥＤＡ系統開發與應用」之國
家重大科技專項，其中今年上半年對於ＥＤＡ技術的研發投入約２００萬美元。（ｗｈ）
08/08/2019 07:58
【企業盈警】國微控股（０２２３９）料中期蝕最多２７０萬美元
《經濟通通訊社８日專訊》國微控股（０２２３９）預期截至６月３０日止中期虧損不超過
２７０萬美元，而去年同期虧損約８７萬美元。
該集團指虧損增加主因增加對電子設計自動化（ＥＤＡ）業務的研發投入，自去年起拓展新
業務，並收購Ｓ２Ｃ Ｔｅｃｈ Ｉｎｃ並承接「晶片設計全流程ＥＤＡ系統開發與應用」之國
家重大科技專項，其中今年上半年對於ＥＤＡ技術的研發投入約２００萬美元。（ｗｈ）
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