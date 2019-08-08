《經濟通通訊社８日專訊》無錫盛力達（０１２８９）預期截至６月３０日止中期淨利潤較
去年同期淨利潤約４５７０萬元（人民幣．下同），下跌約４０００萬元，即約５７０萬元，跌
幅約８７﹒５３％。
該集團指，淨利潤下跌主因行業競爭加劇及期內營業額下降。（ｗｈ）
08/08/2019 08:01
【企業盈警】盛力達（１２８９）料中期淨利潤跌逾８７％
《經濟通通訊社８日專訊》無錫盛力達（０１２８９）預期截至６月３０日止中期淨利潤較
去年同期淨利潤約４５７０萬元（人民幣．下同），下跌約４０００萬元，即約５７０萬元，跌
幅約８７﹒５３％。
該集團指，淨利潤下跌主因行業競爭加劇及期內營業額下降。（ｗｈ）
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