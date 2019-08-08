《日入而息》港鐵盈利跌２２％，中移少賺１５％，內地出口勝預期

《今天重點》﹡港鐵（０００６６）中期純利按年跌２２﹒３％，中期息０﹒２５元；港鐵

中期基本業務利潤跌２６％，香港物業發展利潤升４﹒７倍；港鐵未來６個

月推黃竹坑站及「日出康城」項目招標，涉２６５０伙；港鐵指示威活動或

多或少影響業務，年底完成沙中線最新造價估算

﹡中移動（００９４１）中期賺５６１億元人民幣，跌１５％，派息

１﹒５２７港元；中移動上半年資本開支８５２億，全年力爭派息保持平

穩；中移動今年目標４Ｇ客戶淨增４５００萬，資本開支不逾１６６０億；

中移動料下半年收入將轉正，淨利潤跌幅收窄

﹡太古（０００１９）中期賺７９億元，跌４１％，Ａ股派１﹒３５元Ｂ股

２７仙；太古基本溢利大增１１﹒５３倍，海洋服務部門虧損收窄至６﹒１

億；太古施銘倫：對香港情況感擔憂及傷感，惟對港有信心並續長遠投資

﹡太古地產（０１９７２）半年少賺５７﹒７％至９０億元，派２９仙；太古

地產中期基本溢利升近兩倍，經常性基本溢利則升８﹒５％；太古地產上半

年香港辦公樓物業租金收入升６％，零售物業增３％

﹡啟德體育園區商業╱酒店地皮明截標，估值最高３７億；啟德體育園商業地

周五截標，美聯估值２７﹒５６億

﹡中國７月美元計出口意外升３﹒３％，進口跌５﹒６％；首７月貿易順差

２２５６﹒９億美元，擴大３８﹒７％



《即日市況》﹡明晟擴容帶動大市，恆指收２６１２０點升１２３點，成交７６０億



《深滬股市》﹡滬指受多重利好升０﹒９％中止六連跌，惟成交無顯增



《美元匯價》﹡各國央行爭減息，變相增貨幣戰機會；歐元最新報１﹒１２０２╱０６，日

圓最新報１０５﹒９３╱９８



《公司業績》﹡九倉（００００４）中期賺２４﹒５億元，跌１４﹒３％，息０﹒２５元；

九倉中期基礎盈利按年跌１２％，已簽約物業銷售總額跌１０％

﹡太古（０００１９）中期賺７９億元，跌４１％，Ａ股派１﹒３５元Ｂ股

２７仙；太古基本溢利大增１１﹒５３倍，海洋服務部門虧損收窄至６﹒１

億

﹡太古地產（０１９７２）半年少賺５７﹒７％至９０億元，派２９仙；太古

地產中期基本溢利升近兩倍，經常性基本溢利則升８﹒５％；太古地產上半

年香港辦公樓物業租金收入升６％，零售物業增３％

﹡港鐵（０００６６）中期純利按年跌２２﹒３％，中期息０﹒２５元；港鐵

中期基本業務利潤跌２６％，香港物業發展利潤升４﹒７倍

﹡金茂（０６１３９）中期純利跌１７％，可分派收入２﹒９億元人民幣，派

１６﹒６港仙

﹡中移動（００９４１）中期賺５６１億元人民幣，跌１５％，派息

１﹒５２７港元；中移動上半年資本開支８５２億，全年力爭派息保持平穩

﹡佐丹奴（００７０９）半年盈利１﹒６億元，跌３７％，息１０﹒２仙

﹡第一太平（００１４２）聯營ＰＬＤＴ半年多賺３﹒８％

﹡中國自動化（００５６９）中期虧損擴大至１﹒０８億元人民幣，不派息

﹡電盈（００００８）中期純利按年跌１２％，中期息９﹒１８分；電盈免費

電視業務ＥＢＩＴＤＡ虧損擴大至１﹒４億元

﹡連達科技控股（００８８９）中期純利按年跌３５％，不派息

﹡依利安達（０１１５１）中期純利按年跌２７％，不派中期息



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）未來６個月推黃竹坑站及「日出康城」項目招標，涉

２６５０伙

﹡ＳＤＭ（０８３６３）擬收購新加坡幼兒中心業務公司

﹡中國有贊（０８０８３）附屬Ｑｉｍａ引入百度作股東，並展開合作

﹡中梁控股（０２７７２）獲惠譽標普Ｂ＋及穆迪Ｂ１信貸評級

﹡中移動（００９４１）今年目標４Ｇ客戶淨增４５００萬，資本開支不逾

１６６０億；中移動上半年ＥＢＩＴＤＡ升３﹒６％，通訊服務收入跌

１﹒３％；中移動料下半年收入將轉正，淨利潤跌幅收窄

﹡合生創展（００７５４）首７月銷售１１７﹒１５億元人幣，按年升５４％

﹡佐丹奴（００７０９）業績受累銷售額下跌及新會計準則，存貨對成本流轉

日數急升

﹡恆和（００５１３）長沙灣舊樓獲批拆卸

﹡飛霓控股（０８４８０）近３１１８萬售星洲泰國服裝零售商

﹡高鑫零售（０６８０８）指與天貓建共享庫存助增店日均訂單，將改造４５

間門店

﹡華多利（０１１３９）３﹒５億收購建築服務公司，擬發億元新股支付

﹡華興資本（０１９１１）委任前中投私募股權投資部負責人王歐為戰略顧問

﹡雅生活（０３３１９）物管毛利率受政府項目拖累，未來集中發展經濟發達

地區

﹡匯控（００００５）上日倫交所回購逾２３７萬股，涉近１﹒４２億元；匯

控祈耀年冀聚焦增長，重申中港策略維持不變；阿里旗下基金與匯豐啟動

ＪＵＭＰＳＴＡＲＴＥＲ２０２０創業盛典

﹡當代置業（０１１０７）與平安城科將展開多方面合作

﹡僑雄（００３８１）需重新磋商條款，暫停發售債券

﹡耀才（０１４２８）內地客佔比增至約９％，下半年散戶看好內銀內險板塊

；港股今年最差或下試２４０００點

﹡國際家居零售（０１３７３）擬今年香港新增１２間店舖，示威活動影響同

店銷售

﹡美的置業（０３９９０）首七個月合同銷售額按年升約２０﹒３％

﹡香港寬頻（０１３１０）任命陳頴儀為策略總裁及陳國萍為法務總裁

﹡佐丹奴（００７０９）對香港未來零售前景感悲觀

﹡中駿集團（０１９６６）７月份合同銷售金額按年增加２１％

﹡太古施銘倫稱對香港情況感擔憂及傷感，惟對港有信心並續長遠投資



《國企紅籌》﹡中船防務（００３１７）向中國船舶出讓全部廣船股權，涉２９億元人民幣

﹡中鋁國際（０２０６８）向發包商要求履行付款仲裁請求被駁回



《神州民企》﹡力世紀（００８６０）與雅居樂（０３３８３）擬戰略合作，共建河南新能

源汽車基地

﹡海王英特龍（０８３２９）旗下藥品獲廣東省藥品局續發ＧＳＰ證書

﹡晨訊科技（０２０００）首七個月收入按年減６４﹒１％

﹡國瑞置業（０２３２９）７月簽約銷售額按年跌１３﹒７％

﹡龍源電力（００９１６）７月完成發電量按年減少１０﹒３％

﹡龍湖（００９６０）首七個月合同銷售額按年增９﹒９％

﹡內地下發第五批進口遊戲版號，騰訊（００７００）兩款遊戲在列

﹡長城汽車（０２３３３）７月份汽車銷量及產量分別按年升１１％



《中國要聞》﹡中國７月美元計出口意外升３﹒３％，進口跌５﹒６％

﹡首７月貿易順差２２５６﹒９億美元，擴大３８﹒７％

﹡美國禁止聯邦機構採購華為等中國企業設備下周二生效

﹡中美貿易戰升溫，刺激巴西大豆價格上升；交易員表示巴西大豆價格跳漲令

中國買家望而卻步

﹡海關表示首７月中美貿易總值降８﹒１％至２﹒１萬億

﹡國務院表示加快５Ｇ建設為平台經濟發展提供支撐；建立適應平台經濟發展

特點新型監管機制

﹡上海城投將涉足租賃住宅業務，年內推９００套房源

﹡上海銀行探索自貿區新片區金融服務新模式

﹡滬市上市公司今年實際回購金額再創新高

﹡協會呼籲維護中國稀土戰略地位，稀土概念股打回原形

﹡樂伽公寓突倒閉１０萬租盤受影響，過萬租客恐無家可歸

﹡中信資本完成募集第四支併購基金，規模２８億美元

﹡銀保監表示確保行政處罰執行到位，維護監管執法權威

﹡中國機械工業聯合會表示預計行業運行環境改善

﹡分析表示中國商銀進交易所債市擴軍，僅現券競價抑熱情

﹡ＭＳＣＩ中國指數新增８隻Ａ股，表列個股名單

﹡專家表示市場初步消化人民幣破７衝擊，影響因素仍多

﹡人行逆回購十三連停，單日零投放零回籠

﹡工信部表示推進５Ｇ＋工業互聯網發展，打造大數據中心

﹡畢馬威表示上半年中國金融科技投資趨緩，但在亞太區排名仍佔優

﹡外交部駐港公署約見美總領館官員，不滿接觸港獨頭目

﹡華為回應美禁令表示將繼續在美法院挑戰該禁令的合憲性

﹡廣西截獲一批外省偷運病豬，被排查出非洲豬瘟疫情

﹡滬國資委主任白廷輝調研上汽、上海電氣臨港製造基地



《寶島快訊》﹡台股收升１％，報１０４９４﹒４９點



《其他消息》﹡啟德體育園區商業╱酒店地皮明截標，估值最高３７億；啟德體育園商業地

周五截標，美聯估值２７﹒５６億

﹡利嘉閣表示社會動盪貿戰烈，８月一手登記恐跌穿千宗

﹡深股通額度全日用１７﹒８億元；滬股通額度全日用１１﹒９億，陸股通淨

買入２５﹒５億



《修例風暴》﹡民間記者會批警雙重標準拘學生，邀警示範非致命武器；民間記者會邀街坊

及急救員分享，斥警濫捕濫權釀恐慌；警熄燈清場行動，手法令人心寒；政

府才是大台，抗爭不容許談判機制

﹡姚思榮預計旅遊業界下半年踏入寒冬

﹡浸大學生會停辦新生註冊日，校方指新生仍可註冊入學

﹡梁愛詩質疑示威者企圖癱瘓香港，造成無政府狀態

﹡葉國謙不信沒有大台：示威後派車票非普通人可做到

﹡譚耀宗稱社會訴求可分段爭取，非永不設調查委員會

﹡警方未有否認曾放過期催淚彈，拒公開使用指引；方仲賢仍在羈留病房，警

方調查仍在進行；警指太空館外集會使用的是鐳射筆，惟認未有落場調查

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