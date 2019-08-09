《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６３７８．１９ 升 ３７１．１２點╱１．４３％
標普５００ ２９８３．０９ 升 ５４．１１點╱１．８８％
納斯達克 ８０３９．１６ 升 １７６．３３點╱２．２４％
倫敦富時１００ ７２８５．９０ 升 ８７．２０點╱１．２１％
法蘭克福ＤＡＸ １１８４５．４１ 升 １９５．２６點╱１．６８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３８７．９６ 升 １２１．４５點╱２．３１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０５．８５，歐元兌美元１．１１８８
09/08/2019 07:46
《日出而作》美股急漲逾１％，蘋果遭俄羅斯調查，油價反彈２％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６３７８．１９ 升 ３７１．１２點╱１．４３％
標普５００ ２９８３．０９ 升 ５４．１１點╱１．８８％
納斯達克 ８０３９．１６ 升 １７６．３３點╱２．２４％
倫敦富時１００ ７２８５．９０ 升 ８７．２０點╱１．２１％
法蘭克福ＤＡＸ １１８４５．４１ 升 １９５．２６點╱１．６８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３８７．９６ 升 １２１．４５點╱２．３１％
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