《窩輪匯智－劉嘉輝》如何計算引伸波幅對輪價影響？

《窩輪匯智》恆指連跌三星期，累計最多跌過３０００多點，跌幅一成一。恆指波幅指數一

度升至２７％的今年高位，其後指數反彈，波幅指數迅間回落至２０％的位置。投資者若有留意

，理論上當引伸波幅升的時候，認沽證升幅有機會較原先為多，認購證跌幅則有可能較理論為少

。而隨引伸於高位回落，即使看中這幾日市況低位反彈，認購證亦有可能會升不足，為何會這樣

？

筆者多次強調，引伸波幅就有如一把雙刃刀，上升時利好輪價，下跌則利淡。若能在看中方

向時同步受惠引伸上升，當然會引發窩輪最強爆炸力，相反看錯方向加上波幅下跌的話，真是

「賠了夫人又折兵」，備受雙重打擊。一些短年期及價外的產品，對引伸波幅的敏感度就相對較

高。

因此，在引伸波幅本身仍相當波動的環境當中，投資者入場前不妨對評估對窩輪價格影響。

投資者會問︰引伸波幅計算相當複雜，如何去計算？

大家可參考我們網站上的計算機功能。投資者只需於網頁內輸入產品編號，點擊「計算機」

，輸入欲模擬的相關資產價格（港元）、引伸波幅（％）及離到期日數，計算機便會模擬結果計

出認股證參考價格。注意，計算機計算機只能用作參考，不能作準。

投資者入場前不妨假設不同股價走勢及幅度的「場景」，例如假設引伸波幅上升但看錯市會

怎樣？透過靈活利用計算機，有助投資者可在入場前找到最能配合自己策略的產品。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

