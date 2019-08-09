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即市新聞

09/08/2019 10:13

《環球趨勢－黃耀宗》２０１９年下半年環球投資市況展望－下

　　《環球趨勢》「黃金展翅」︰除政局不穩帶來避險需求外，金價具有多項利好因素︰１）在
貨幣供應持續增加下，貨幣購買力不斷被削弱。硬資產（如房地產價格及黃金價格等）價格理應
上升以反映其通脹等因素。２）金價與環球樓價走勢具密切相關度；兩者走勢間距約為３年。若
兩者關係不變，金價未來２年會否創新高呢？３）對比全球Ｍ２貨幣供應與同期黃金礦產量，自
２０１６年出現「逆轉」情況，即金價估值偏便宜。４）債息率近月持續走低，利好欠缺收息概
念的金價。金價與美國２年期國債息率周期相關度極度吻合，債息在２０１８年見頂轉勢，金價
則同期正式回升。金價中線目標１５７０美元。（若跟隨筆者分享的讀者，相信留意到筆者早於
去年１０月已看好金價是次的上升周期。）

＊黃金長中短線具條件大升，油價區間波動走低＊

　　油價下半年先升後回：美國油庫存與油價有高度的反向關係，踏入夏季及颱風季節，統計顯
示油庫存在未來兩個月將會下跌，油價或因而獲得支持，並於５５美元至６２美元區間上落。不
過，油價受多項利淡因素拖累而形成下行壓力：１）美國自２０１６年起大幅增產石油，２０１
８年已經成為全球最大產油國，促使沙地及俄羅斯減產穩定油價。２）美國油庫存於２０１８年
底重現升勢，觸發油價由７７美元大跌低見４３美元。３）美國產油量大增源於頁岩油產量速度
加快，因著技術的提升，美國出口的頁岩油平均成本價已跌至低於４０美元。４）環球經濟增長
動力放緩的隱憂。油價中線下跌目標４６美元。
《利達ＬＷ　Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師　黃耀宗》
＊聲明︰筆者所管理的基金持有相關資產

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