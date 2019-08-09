【企業盈警】中國新電信（０８１６７）料中期盈轉虧

《經濟通通訊社９日專訊》中國新電信（０８１６７）發盈警，預期截至今年６月底止６個

月將錄得虧損，而上年同期則錄得溢利。

盈轉虧主要由於期間內業務競爭激烈以致電訊產品業務收入減少，及短期貸款產生的貸款利

息收入減少。

該集團將於下周一（１２日）刊發中期業績。（ｓｃ）

