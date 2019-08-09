《經濟通通訊社９日專訊》中國新電信（０８１６７）發盈警，預期截至今年６月底止６個
月將錄得虧損，而上年同期則錄得溢利。
盈轉虧主要由於期間內業務競爭激烈以致電訊產品業務收入減少，及短期貸款產生的貸款利
息收入減少。
該集團將於下周一（１２日）刊發中期業績。（ｓｃ）
09/08/2019 09:39
【企業盈警】中國新電信（０８１６７）料中期盈轉虧
《經濟通通訊社９日專訊》中國新電信（０８１６７）發盈警，預期截至今年６月底止６個
月將錄得虧損，而上年同期則錄得溢利。
盈轉虧主要由於期間內業務競爭激烈以致電訊產品業務收入減少，及短期貸款產生的貸款利
息收入減少。
該集團將於下周一（１２日）刊發中期業績。（ｓｃ）
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