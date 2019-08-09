【企業盈警】卓信國際（０８２６６）料季度盈轉虧

《經濟通通訊社９日專訊》卓信國際（０８２６６）預期截至６月底止三個月將錄得淨虧損

，而去年同期為淨利潤。

盈轉虧主要是由於集團於上年同期的財務表現包括出售附屬公司而 產生的一次性收益

７７０萬元。而今年季度沒有相關收益。

該公司下周一（１２日）公布業績。（ｓｃ）

