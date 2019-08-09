《經濟通通訊社９日專訊》卓信國際（０８２６６）預期截至６月底止三個月將錄得淨虧損
，而去年同期為淨利潤。
盈轉虧主要是由於集團於上年同期的財務表現包括出售附屬公司而 產生的一次性收益
７７０萬元。而今年季度沒有相關收益。
該公司下周一（１２日）公布業績。（ｓｃ）
09/08/2019 09:39
【企業盈警】卓信國際（０８２６６）料季度盈轉虧
《經濟通通訊社９日專訊》卓信國際（０８２６６）預期截至６月底止三個月將錄得淨虧損
，而去年同期為淨利潤。
盈轉虧主要是由於集團於上年同期的財務表現包括出售附屬公司而 產生的一次性收益
７７０萬元。而今年季度沒有相關收益。
該公司下周一（１２日）公布業績。（ｓｃ）
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