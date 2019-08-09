《專家之言－麥嘉嘉》人幣短期不虞再大幅貶值，黃金發揮避險作用

《專家之言》美國把中國列為「匯率操縱國」，根據美國法律，列入匯率操縱國必須符合三

大條件，包括：（１）對美國貿易順差達２００億美元以上；（２）經常帳盈餘大於國內生產總

值（ＧＤＰ）的３％；以及（３）持續干預外匯市場，１２個月內外幣淨購買淨額超過ＧＤＰ的

２％。目前，中國僅符合第一項。

中國被列入匯率操縱國後，將被列入觀察名單一年，其後才會有懲罰性措施，例如包括加徵

關稅、限制外資投資和採購等。但由於中國已被美國徵關稅，因此實質影響不大，其政治意義大

於實際意義。展望未來，即使被列入匯率操縱國，中國仍可能讓人民幣貶值，來應對美國不斷加

徵關稅。

中美貿易戰在２０１８年年中正式開打後，在岸人民幣兌美元匯率從２０１８年３月底約６

﹒２，貶至２０１８年１０月的近７算，累計貶值了約１０％，完全對沖了該階段美國加徵

１０％關稅的影響。近日美國宣布９月１日起對餘下３０００億美元中國進口貨加徵１０％關稅

後，人民幣８月１日跌穿６﹒９後大幅貶值跌逾千點子，穿７算。人民幣過快貶值，可能引發資

本流走，引發內地金融危機，不利經濟和社會穩定，也不利於人民幣國際化。因此，未來人民幣

料短期不會再大幅貶值，除非美國對餘下３０００億美元中國進口貨加徵關稅由１０％再進一步

提升至２５％。



＊招金礦業、ＳＰＤＲ金ＥＴＦ伺機部署＊



另一方面，黃金發揮資金避險作用，現貨金刷新２０１３年４月以來高位。中國人民銀行調

查統計司公布的數據顯示，截至６月末，中國黃金儲備達到１９２６﹒６噸，實現了自２０１８

年１２月以來，連續７個月增持黃金儲備。據世界黃金協會７月發布的數據顯示，截至２０１９

年５月，全球官方黃金儲備共計３４２１２﹒２５噸。其中，歐元區（包括歐洲央行）共計

１０７７６﹒９噸，佔其外匯總儲備的５３﹒７％；央行售金協議（ＣＢＧＡ）簽約國共計

１１９４２﹒６噸，佔其外匯總儲備的２９﹒３％。中美貿易戰不明朗因素增加，與金價關係密

切的金礦股趁機炒上。投資者可趁機部署黃金股如招金礦業（０１８１８）、ＳＰＤＲ金

ＥＴＦ（０２８４０）。



＊中燃氣業務風險較低，股份趁調整收集＊



此外，大市調整，個別股份抗跌力頗高。中國燃氣（００３８４）為中國東北地區最大的燃

氣公司，隨著年底俄羅斯管道燃氣進口，預計中國東北地區的消費將會加速增長。中國燃氣在東

北三省的市佔率最高，而遼寧省的用氣量目前為三省之中最高的一個省。當年底俄羅斯天然氣開

始向東北三省供應時，將可帶動東北三省的用氣量。公司維持其指引不變，目標在２０２５年前

，於中國東北地區取得５０％的市場份額，或天然氣量的複合年增長率達２４﹒５％。預測中國

燃氣２０１９財年市盈率１７﹒５倍，較其歷史平均的１９倍存有折讓。內地發改委就城市燃氣

工程安裝收費標準發出諮詢文件，建議接駁費的成本利潤率不得超過１０％。預期相關政策年底

會落實，參考山西省政府早前表示，要將省內燃氣工程安裝收費限制在每戶３０００元人民幣以

下，中國燃氣接駁費平均僅約２５００元人民幣，是同業中最低之一，其風險相對較低，可趁調

整收集。《志昇証券研究部董事 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票）

