金沙（０１９２８）半年盈利１０﹒６７億美元升９％，不派息

《經濟通通訊社９日專訊》金沙中國（０１９２８）公布截至２０１９年６月３０日止半年

業績，期內盈利約為１０﹒６７億元（美元﹒下同），較上年同期增加９％；每股盈利為

１３﹒２仙，增加９％；不派息中期息。

期內收入約為４４﹒７億元，增加４﹒８％；其中娛樂場收入增加６％至３５﹒８６億元。

經調整物業ＥＢＩＴＤＡ為１６﹒３億元，按年增加５﹒６％。（ｙｋ）



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