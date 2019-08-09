《經濟通通訊社９日專訊》金沙中國（０１９２８）公布截至２０１９年６月３０日止半年
業績，期內盈利約為１０﹒６７億元（美元﹒下同），較上年同期增加９％；每股盈利為
１３﹒２仙，增加９％；不派息中期息。
期內收入約為４４﹒７億元，增加４﹒８％；其中娛樂場收入增加６％至３５﹒８６億元。
經調整物業ＥＢＩＴＤＡ為１６﹒３億元，按年增加５﹒６％。（ｙｋ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
09/08/2019 12:13
金沙（０１９２８）半年盈利１０﹒６７億美元升９％，不派息
《經濟通通訊社９日專訊》金沙中國（０１９２８）公布截至２０１９年６月３０日止半年
業績，期內盈利約為１０﹒６７億元（美元﹒下同），較上年同期增加９％；每股盈利為
１３﹒２仙，增加９％；不派息中期息。
期內收入約為４４﹒７億元，增加４﹒８％；其中娛樂場收入增加６％至３５﹒８６億元。
經調整物業ＥＢＩＴＤＡ為１６﹒３億元，按年增加５﹒６％。（ｙｋ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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