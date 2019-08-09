本地地產股再度受壓，港股現倒跌１２４點失二萬六，報２５９９５

《經濟通通訊社９日專訊》隨著市場擔心本港政治事件會拖累整體零售表現，本地地產股昨

日反彈後今日再度受壓，港股今早高開１５８點後升幅不斷收窄，現倒跌１２４點兼失守二萬六

關，報２５９９５點。港股昨日最多升３２０點，高見２６３１７，惟最終全日升幅收窄至

１２３點，報２６１２０。

國企指數報１００１０，下跌３１點或下跌０﹒３１％。

上證綜指報２７８７，下跌７點或下跌０﹒２７％，成交９９９﹒０９億元人民幣。

深成指報８８４６，下跌７２點或下跌０﹒８１％，成交１２４２﹒７４億元人民幣。

中移動（００９４１）昨日收市後公布中期業績，純利減少一成半至５６１億人民幣，但預

料下半年收入將轉正；加上績後獲大和野村唱好，現價上升３﹒１７％，報６５﹒０５元，暫升

幅最大藍籌。萬洲（００２８８）則緊隨其後，現升１﹒１５％，報７﹒０４元。



表列十大跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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太古 （０００１９） ８１﹒７５元 下跌４﹒１６％

中信股份（００２６７） ９﹒４６元 下跌２﹒１７％

恆隆地產（００１０１） １８﹒０８元 下跌２﹒１６％

新地 （０００１６） １１１﹒８０元 下跌２﹒１０％

港交所 （００３８８） ２４２﹒４０元 下跌１﹒７８％



友邦保險（０１２９９） ７５﹒８５元 下跌１﹒７５％

銀河娛樂（０００２７） ４７﹒０５元 下跌１﹒６７％

中國人壽（０２６２８） １７﹒９６元 下跌１﹒６４％

恆安國際（０１０４４） ５４﹒２５元 下跌１﹒６３％

創科實業（００６６９） ５４﹒３０元 下跌１﹒５４％

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