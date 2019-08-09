【企業盈警】環球大通（８０６３）中期虧損擴大至最少５０００萬

《經濟通通訊社９日專訊》環球大通（０８０６３）發盈警，預期將於截至今年６月底止６

個月錄得不少於５０００萬元的虧損，而上年同期則錄得虧損為２３６５﹒４萬元。

虧損顯著增加，主要由於確認自應收帳款之撥備減值虧損，投資物業公平值變動虧損，以及

融資成本增加。

公司將於八月中旬公布中期業績。（ｊｔ）

