《經濟通通訊社９日專訊》環球大通（０８０６３）發盈警，預期將於截至今年６月底止６
個月錄得不少於５０００萬元的虧損，而上年同期則錄得虧損為２３６５﹒４萬元。
虧損顯著增加，主要由於確認自應收帳款之撥備減值虧損，投資物業公平值變動虧損，以及
融資成本增加。
公司將於八月中旬公布中期業績。（ｊｔ）
09/08/2019 09:18
【企業盈警】環球大通（８０６３）中期虧損擴大至最少５０００萬
《經濟通通訊社９日專訊》環球大通（０８０６３）發盈警，預期將於截至今年６月底止６
個月錄得不少於５０００萬元的虧損，而上年同期則錄得虧損為２３６５﹒４萬元。
虧損顯著增加，主要由於確認自應收帳款之撥備減值虧損，投資物業公平值變動虧損，以及
融資成本增加。
公司將於八月中旬公布中期業績。（ｊｔ）
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