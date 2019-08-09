美股造好帶動，港股高開１５８點報２６２７８點，國指漲４８點

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股現技術反彈，帶動亞洲股市今早造好，日經現漲１０７

點，首爾指數升１９點。港股方面今早跟隨高開，昨日收市後放榜的港鐵（０００６６）中期純

利跌兩成二，惟今早股價高開逾２％，另外中美貿易戰「風眼股」萬洲（００２８８）及舜宇光

學（０２３８２）高開３％及１﹒５％。恆生指數開報２６２７８，升１５８點或升０﹒６１％

，主板成交１５﹒１６億元。國企指數報１００９０，升４８點或升０﹒４８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報６０﹒２元；港交所（００３８８）升０

﹒９７％，報２４９﹒２元；騰訊（００７００）升１﹒２３％，報３４６﹒６元；中移動（０

０９４１）升２﹒２２％，報６４﹒４５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒１％，報

７８﹒０５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ７﹒１８元 升３﹒１６％

港鐵公司（０００６６） ４９﹒８５元 升２﹒２６％

中國移動（００９４１） ６４﹒４５元 升２﹒２２％

太古Ａ （０００１９） ８７﹒００元 升１﹒９９％

舜宇光學（０２３８２） ８４﹒３０元 升１﹒５１％

騰訊控股（００７００） ３４６﹒６０元 升１﹒２３％

中海外 （００６８８） ２５﹒７０元 升１﹒１８％

友邦保險（０１２９９） ７８﹒０５元 升１﹒１０％

信和置業（０００８３） １１﹒６８元 升１﹒０４％

新世界 （０００１７） ９﹒７７元 升１﹒０３％

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（ｕｌ）

