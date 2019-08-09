《盤後部署》港股短期下試二萬五機會大，現價開淡倉值博率高

《經濟通通訊社９日專訊》港股今日走勢波動，受隔晚美股造好帶動下，恆指高開１５８點

，隨後高見２６３１３點升１９３點。但市場憂慮零售市道下滑，對租務影響甚大，本地地產股

下挫拖累恆指由升轉跌，尾市跌幅擴大。中午公布業績的金沙（０１９２８）雖然中期盈利仍能

維持升幅，惟股價仍挫１﹒４％。最終恆生指數報２５９３９，跌１８１點或跌０﹒６９％，失

守二萬六，主板成交６８５﹒３１億元跌９﹒７８％。國企指數報９９９３，跌４７點或跌

０﹒４８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３３％，報６０元；港交所（００３８８）跌

１﹒８６％，報２４２﹒２元；騰訊控股（００７００）跌１﹒１７％，報３３８﹒４元；中國

移動（００９４１）業績後獲大行唱好，收升２﹒９３％，報６４﹒９元；友邦（０１２９９）

跌１﹒８１％，報７５﹒８元。

內地Ａ股今日回吐，上證收報２７７４點，跌１９點或跌０﹒７１％；深證收跌１２４點或

跌１﹒３９％。兩市合共成交３８０６億元人民幣。



＊印度將持續減息，金價望衝破二千美元大關＊



各國開始減息浪潮，意味經濟衰退情況開始浮現，加上美國１０年期國債孳息率已失守

１﹒７％關口，反映資金泊岸需求加劇。有分析指出，近期印度央行減息３５點子是正確選擇，

而且今年印度央行減息潮仍會持續，市場預料１０月再度減息２５點子機會頗大，明年貨再減息

１５點子。連續減息的主因，是因為印度處於經濟放緩中，而財政政策對經濟的支持度亦不大，

因此唯有透過減息行動對經濟作出支援，而印度進行減息，或會導致其他亞洲國家跟隨，屆時經

濟情況如何，確實難以想像。

減息潮開始後，黃金價格日益高漲，近期已突破１５００美元關口，而２０１９年年初至今

，金價已上升一成八，跑贏標普的一成五升幅。不少市場人士認為，在國際貿易局勢緊張，加上

央行開展貨幣寬鬆政策下，金價有望進一步突破２０００美元關口。於華爾街打滾３５年的專欄

作家Ａｎｄｒｅｗ Ｈｅｃｈｔ指出，金價上升至２０００美元並不奇怪，如果英國於１０月尾

仍未達成「脫歐」協議，全球金融市場獲再現波動，將會加強黃金需求，而某些負利率國家例如

日本及德國，在黃金的收益上獲有不錯表現。



＊恆指中線死亡交叉已現，再試低位機會頗大＊



港股今日呈高開低走格局，反映大市持續沽壓，而中線死亡交叉（２０天線穿跌５０天線）

已經現型，反映大市近一兩月大市再度尋底機會頗大，雖然目前１４日ＲＳＩ處於嚴重超賣地區

，ＭＡＣＤ的下跌棒形圖亦拉至低位，但由於近期大市波動性較大，加上政治事件持續發酵，因

為港股再度下試的機會頗大，造成「超賣再超賣」的現象。預料港股下試二萬五機會頗大，投資

者如考慮中短表現的話，可在目前小注建淡倉。（ｕｌ）

