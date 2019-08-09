【儲局減息】特朗普對強勢美元感到不滿，促請聯儲局大幅減息

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普對強勢美元感到不滿，並再次呼籲聯儲局大幅減

息以降低美元匯價。

特朗普又再於Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，沒有對非常強勢的美元感到高興，與其他國家相比，

聯儲局的高利率水平令美元保持在強勢，令卡特彼勒、波音及美國車廠等更難以參與競爭。（ｍ

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