《經濟通通訊社９日專訊》美國上周初申領失業金人數意外下降，表明雖然經濟放緩，但勞
動力市場依然強勁。
截至８月３日當周初申領失業金人數減少８０００人，經季節因素調整後為２０﹒９萬人，
市場原預期人數會維持在２１﹒５萬人。
上周初申領失業金人數四周均值微升２５０人至２１﹒２２５萬人。初申領失業金人數四周
均值被認為能更好的衡量就業市場趨勢，因消除周與周之間的波動。（ｍｎ）
09/08/2019 08:41
《外地經濟》美國上周初申領失業金人數意外減少８０００人
《經濟通通訊社９日專訊》美國上周初申領失業金人數意外下降，表明雖然經濟放緩，但勞
動力市場依然強勁。
截至８月３日當周初申領失業金人數減少８０００人，經季節因素調整後為２０﹒９萬人，
市場原預期人數會維持在２１﹒５萬人。
上周初申領失業金人數四周均值微升２５０人至２１﹒２２５萬人。初申領失業金人數四周
均值被認為能更好的衡量就業市場趨勢，因消除周與周之間的波動。（ｍｎ）
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