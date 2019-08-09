《外地經濟》美國上周初申領失業金人數意外減少８０００人

《經濟通通訊社９日專訊》美國上周初申領失業金人數意外下降，表明雖然經濟放緩，但勞

動力市場依然強勁。

截至８月３日當周初申領失業金人數減少８０００人，經季節因素調整後為２０﹒９萬人，

市場原預期人數會維持在２１﹒５萬人。

上周初申領失業金人數四周均值微升２５０人至２１﹒２２５萬人。初申領失業金人數四周

均值被認為能更好的衡量就業市場趨勢，因消除周與周之間的波動。（ｍｎ）

