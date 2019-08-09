《經濟通通訊社９日專訊》英國第二季經濟自２０１２年以來首次出現萎縮，顯示在原先３
月底的脫歐限期前企業囤績存貨對經濟意外產生負面影響。
第二季英國經濟按季收縮０﹒２％，市場原預期為按季持平。按年計經濟增長則由首季的
１﹒８％放緩至１﹒２％，為２０１８年初以來最低增速。
在消息公布後，英鎊繼續偏軟，現跌０﹒１％至１﹒２１１７美元。（ｍｎ）
09/08/2019 16:59
【脫歐之後】英國第二季經濟按季意外萎縮，為２０１２年來首次
《經濟通通訊社９日專訊》英國第二季經濟自２０１２年以來首次出現萎縮，顯示在原先３
月底的脫歐限期前企業囤績存貨對經濟意外產生負面影響。
第二季英國經濟按季收縮０﹒２％，市場原預期為按季持平。按年計經濟增長則由首季的
１﹒８％放緩至１﹒２％，為２０１８年初以來最低增速。
在消息公布後，英鎊繼續偏軟，現跌０﹒１％至１﹒２１１７美元。（ｍｎ）
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