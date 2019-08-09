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09/08/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》經濟上半年穩增力抗美貿戰

　　《談國論企》中國的全國固定資產投資（不含農戶．下同）於２０１９年１－６月份的增幅
，環比重新出現增長之餘，亦只是稍低於２０１８年同期升幅，乃受惠於規模以上工業企業在增
加值於６月份重現回升的支持，更重要的當然是國家採取財稅政策以配合供給側改革力挺以消費
為主的內需政策所產生的良佳效應。各項內部項目挺實體經濟保持穩中有進的發展步伐，為反擊
美對華單邊挑起的經貿、科技戰的佳著。
　　據中國國家統計局所發布的資料顯示，全國固定資產投資於２０１９年上半年累計
２９﹒９１萬億元，同比增長５﹒８％，增速比１－５月份加快０﹒２個百分點，和較２０１８
年上半年累計２９﹒７３１６萬億元同比所增６％，略低０﹒２個百分點，而上年同期的環比則
回落０﹒１個百分點，可以在一定程度表明固投的情況有止跌回穩，甚至有向好的傾斜。尤其值
得注視者，為固投的最大特點為（１）高技術製造業增１０﹒４％，乃於高技術製造業投資於
２０１８同比增長１３﹒１％高度基礎底下的快速增長，和（２）高技術服務業投資增長更高達
１３﹒５％，在在反映出中國的固投的素質有十分明顯的改善與提升，佳象！
　　再看行業的最新發展，以（一）製造業固投的於２０１９年１－６月份同比增長３％，比１
－５月份的２﹒７％升幅提升０﹒３個百分點，當然遠不及２０１８年１－６月份所增的６％，
但此為特朗普於２０１８年７月６日起強行對中國輸美的指定商品開始加徵關稅前與後所衍生的
效應，即：中國的製造業在美單邊挑起貿戰至２０１９年６月時凡１年之壓底下，由２０１８年
１－７月份的同比增長７﹒３％和１－８月份的８﹒７％升幅，反覆回落至２０１９年１－４月
份僅增２﹒５％和創近年低位，便徐徐提升至１－５月份的２﹒７％，至１－６月份已為二連升

　　（二）採礦業的固投於２０１９年１－６月份同比增長２２﹒３％，乃於１－５月份升
２６﹒１％和１－４月份升２５﹒７％的高增速底下的延續成快速成長，而１－３月份則升
１４﹒８％，再看２０１８年１－６月份之數更出現回落０﹒２％之象。
　　固投有改進，乃受惠於全國規模以上工業增加值的最新新發展，於２０１９年６月份同比增
長６﹒３％，較５月份的５％環比上升１﹒３個百分點，而更重要的是（２）工業戰略性新興產
業增加值同比增長７﹒７％，較整體規模以上工業增加值所增的幅度要高１﹒７個百分點，其中
高技術製造業增加值同比９％，較整體規模上工業增加值的升幅多增整整３個百分點，而佔比
１３﹒８％更比上年同期提高０﹒８個百分點，而新能源汽車及太陽能電池產量，同比分別出現
高增３４﹒６％與２０﹒１％。
　　但特朗普仍然鍥而不捨地全面攻擊中國，對中國經貿可能造成更大的壓力甚或攻擊，故中國
政府仍得嚴陣以待也。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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