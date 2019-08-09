《談國論企－黎偉成》經濟上半年穩增力抗美貿戰

《談國論企》中國的全國固定資產投資（不含農戶．下同）於２０１９年１－６月份的增幅

，環比重新出現增長之餘，亦只是稍低於２０１８年同期升幅，乃受惠於規模以上工業企業在增

加值於６月份重現回升的支持，更重要的當然是國家採取財稅政策以配合供給側改革力挺以消費

為主的內需政策所產生的良佳效應。各項內部項目挺實體經濟保持穩中有進的發展步伐，為反擊

美對華單邊挑起的經貿、科技戰的佳著。

據中國國家統計局所發布的資料顯示，全國固定資產投資於２０１９年上半年累計

２９﹒９１萬億元，同比增長５﹒８％，增速比１－５月份加快０﹒２個百分點，和較２０１８

年上半年累計２９﹒７３１６萬億元同比所增６％，略低０﹒２個百分點，而上年同期的環比則

回落０﹒１個百分點，可以在一定程度表明固投的情況有止跌回穩，甚至有向好的傾斜。尤其值

得注視者，為固投的最大特點為（１）高技術製造業增１０﹒４％，乃於高技術製造業投資於

２０１８同比增長１３﹒１％高度基礎底下的快速增長，和（２）高技術服務業投資增長更高達

１３﹒５％，在在反映出中國的固投的素質有十分明顯的改善與提升，佳象！

再看行業的最新發展，以（一）製造業固投的於２０１９年１－６月份同比增長３％，比１

－５月份的２﹒７％升幅提升０﹒３個百分點，當然遠不及２０１８年１－６月份所增的６％，

但此為特朗普於２０１８年７月６日起強行對中國輸美的指定商品開始加徵關稅前與後所衍生的

效應，即：中國的製造業在美單邊挑起貿戰至２０１９年６月時凡１年之壓底下，由２０１８年

１－７月份的同比增長７﹒３％和１－８月份的８﹒７％升幅，反覆回落至２０１９年１－４月

份僅增２﹒５％和創近年低位，便徐徐提升至１－５月份的２﹒７％，至１－６月份已為二連升

。

（二）採礦業的固投於２０１９年１－６月份同比增長２２﹒３％，乃於１－５月份升

２６﹒１％和１－４月份升２５﹒７％的高增速底下的延續成快速成長，而１－３月份則升

１４﹒８％，再看２０１８年１－６月份之數更出現回落０﹒２％之象。

固投有改進，乃受惠於全國規模以上工業增加值的最新新發展，於２０１９年６月份同比增

長６﹒３％，較５月份的５％環比上升１﹒３個百分點，而更重要的是（２）工業戰略性新興產

業增加值同比增長７﹒７％，較整體規模以上工業增加值所增的幅度要高１﹒７個百分點，其中

高技術製造業增加值同比９％，較整體規模上工業增加值的升幅多增整整３個百分點，而佔比

１３﹒８％更比上年同期提高０﹒８個百分點，而新能源汽車及太陽能電池產量，同比分別出現

高增３４﹒６％與２０﹒１％。

但特朗普仍然鍥而不捨地全面攻擊中國，對中國經貿可能造成更大的壓力甚或攻擊，故中國

政府仍得嚴陣以待也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

