《異動股》南方能源急升逾２１％，主席透過信託公司接近沽清持股

《經濟通通訊社９日專訊》南方能源（０１５７３）現急升２１﹒４３％，報０﹒６８元，

盤中高見０﹒７２元；成交約２﹒０６億股，涉資１﹒３５億元。

公司獲主席及控股股東徐波通知，自本周一至三（５至７日），由其配偶Ｄａｉ Ｌｉｎｇ

作法定擁有人的Ｌａｖｅｎｄｅｒ Ｒｏｗ Ｌｉｍｉｔｅｄ已出售約２﹒２７億股，佔約公司

３１﹒６３％股權。由於有關出售於市場進行，徐波通知並不知悉買方身分。

於該出售前，該信託公司持有公司約３３﹒５７％股權，而股份出售後，持股量降至僅約

１３９２﹒８萬股，只佔約公司１﹒９４％股權，故徐波與其配偶及該信託公司不再為公司控股

股東或主要股東。

券商盤路方面，富昌證券淨賣出（被動買賣．下同）４２７﹒６萬元，是目前淨賣出最多的

券商，其次是越秀證券、富途證券，分別錄得淨賣出３５６﹒１萬元及２９３﹒６萬元。

富昌證券由佳兆業（０１６３８）大股東郭氏家族大哥郭俊偉管理，惟南方能源與佳兆業未

有合作關係。

另外，目前淨買入最多的券商是花旗，淨買入１３６﹒４萬元，其次是凱基證券，錄得淨買

入７９﹒２６萬元。

沽空機構Ｅｍｅｒｓｏｎ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ上月２９日發表沽空報告，狙擊南方能源，

公司其後停牌，本月２日復牌後暴瀉。

恆生指數現報２６１７９，升５８點或０﹒２２％，主板成交２０７﹒７１億元。國企指數

報１００６２，升２０點或０﹒２１％。

上證綜合指數報２８０３，升８點或０﹒３１％，成交６１７﹒９億元人民幣。深證成份指

數報８９３７，升１８點或０﹒２１％，成交７１６﹒５２億元人民幣。



表列十大升幅最大個股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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ＩＴＥ （０８０９２） ０﹒０３５元 升２９﹒６３％

南方能源（０１５７３） ０﹒６８０元 升２１﹒４３％

華星控股（０８２３７） ０﹒０５８元 升２０﹒８３％

大地教育（０８４１７） ０﹒０３４元 升１７﹒２４％

中國投發（００２０４） ０﹒１１５元 升１５﹒００％



浙江聯投（０８３６６） ０﹒３９５元 升１２﹒８６％

正乾金融（０１１５２） ０﹒２３５元 升１２﹒４４％

迪諾斯 （０１４５２） ０﹒２８５元 升１１﹒７６％

正道集團（０１１８８） ０﹒０２９元 升１１﹒５４％

龍昇集團（０６８２９） ０﹒１９９元 升１０﹒５６％

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（ａｌ）

