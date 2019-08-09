《中資異動》中興現瀉逾８％，美國禁止聯邦機構從華為中興買設備

《經濟通通訊社９日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價跌８﹒４４％，報１９﹒９６

元；成交約１３３３萬股，涉資２﹒７２億元。

Ａ股（深：００００６３）現價２７﹒９元人民幣，跌７﹒７４％，成交４３﹒６９億元人

民幣，涉及１﹒５３億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５６﹒５５％。

美國管理及預算辦公室（ＯＭＢ）日前頒布臨時規定，禁止聯邦機構從中興、華為等５間中

國公司購買電訊設備，新規將於下周二（１３日）生效。此前華為已入稟法院試圖阻止禁令。中

興Ａ股今早曾一度跌停，Ｈ股亦相繼失守，現穿２０元關口，盤中低見１９﹒２４元。

現時，恆生指數報２６０２５點，跌９５點或跌０﹒３６％，主板成交３３９﹒２０億元。

國企指數報１００１７點，跌２３點或跌０﹒２４％。

上證綜合指數報２７８７點，跌６點或跌０﹒２４％，成交９９０﹒９０億元人民幣。

深證成份指數報８８５５點，跌６４點或跌０﹒７２％，成交１２３０﹒４０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中興通訊（００７６３） １９﹒９６元 跌８﹒４４％

聯想集團（００９９２） ５﹒９８元 無升跌

小米集團（０１８１０） ８﹒９７元 升０﹒６７％

瑞聲科技（０２０１８） ３６﹒８５元 跌０﹒６７％

舜宇光學（０２３８２） ８３﹒７０元 升０﹒７８％



比亞迪電子（００２８５） １０﹒５０元 升２﹒５４％

通達集團（００６９８） ０﹒４８５元 跌２﹒０２％

丘鈦科技（０１４７８） ６﹒８０元 升０﹒１５％

富智康 （０２０３８） ０﹒９６元 升１﹒０５％

鴻騰精密（０６０８８） ３﹒１４元 跌１﹒５７％

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（ｕｌ）

