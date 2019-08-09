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即市新聞

09/08/2019 11:20

《中資異動》中興現瀉逾８％，美國禁止聯邦機構從華為中興買設備

　　《經濟通通訊社９日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價跌８﹒４４％，報１９﹒９６
元；成交約１３３３萬股，涉資２﹒７２億元。
　　Ａ股（深：００００６３）現價２７﹒９元人民幣，跌７﹒７４％，成交４３﹒６９億元人
民幣，涉及１﹒５３億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５６﹒５５％。
　　美國管理及預算辦公室（ＯＭＢ）日前頒布臨時規定，禁止聯邦機構從中興、華為等５間中
國公司購買電訊設備，新規將於下周二（１３日）生效。此前華為已入稟法院試圖阻止禁令。中
興Ａ股今早曾一度跌停，Ｈ股亦相繼失守，現穿２０元關口，盤中低見１９﹒２４元。
　　現時，恆生指數報２６０２５點，跌９５點或跌０﹒３６％，主板成交３３９﹒２０億元。
國企指數報１００１７點，跌２３點或跌０﹒２４％。
　　上證綜合指數報２７８７點，跌６點或跌０﹒２４％，成交９９０﹒９０億元人民幣。
　　深證成份指數報８８５５點，跌６４點或跌０﹒７２％，成交１２３０﹒４０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中興通訊（００７６３）　　１９﹒９６元　　　跌８﹒４４％
　　聯想集團（００９９２）　　　５﹒９８元　　　無升跌
　　小米集團（０１８１０）　　　８﹒９７元　　　升０﹒６７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　３６﹒８５元　　　跌０﹒６７％
　　舜宇光學（０２３８２）　　８３﹒７０元　　　升０﹒７８％

　　比亞迪電子（００２８５）　１０﹒５０元　　　升２﹒５４％
　　通達集團（００６９８）　　０﹒４８５元　　　跌２﹒０２％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　６﹒８０元　　　升０﹒１５％
　　富智康　（０２０３８）　　　０﹒９６元　　　升１﹒０５％
　　鴻騰精密（０６０８８）　　　３﹒１４元　　　跌１﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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