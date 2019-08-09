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即市新聞

09/08/2019 17:00

【駐京專電】中證監就修訂證券公司風控指標計算標準徵意見

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會表示
，該會就修訂《證券公司風險控制指標計算標準》公開徵求意見。
　　主要的內容包括四個方面，一是支持證券公司遵循價值投資的理念，深度參與市場交易，適
當放寬投資成分股、權益類指數基金、政策性金融債等產品的風控指標計算方法。
　　二是針對股票質押、私募資產管理等業務特點和各類金融產品的風險特徵，完善指標計算標
準。
　　三是明確新業務、新產品、風控指標、計算標準，確保對各類業務風險全覆蓋。
　　四是支持證券公司提升全面風險管理水平。

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