《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會表示
，該會就修訂《證券公司風險控制指標計算標準》公開徵求意見。
主要的內容包括四個方面，一是支持證券公司遵循價值投資的理念，深度參與市場交易，適
當放寬投資成分股、權益類指數基金、政策性金融債等產品的風控指標計算方法。
二是針對股票質押、私募資產管理等業務特點和各類金融產品的風險特徵，完善指標計算標
準。
三是明確新業務、新產品、風控指標、計算標準，確保對各類業務風險全覆蓋。
四是支持證券公司提升全面風險管理水平。
09/08/2019 17:00
【駐京專電】中證監就修訂證券公司風控指標計算標準徵意見
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會表示
，該會就修訂《證券公司風險控制指標計算標準》公開徵求意見。
主要的內容包括四個方面，一是支持證券公司遵循價值投資的理念，深度參與市場交易，適
當放寬投資成分股、權益類指數基金、政策性金融債等產品的風控指標計算方法。
二是針對股票質押、私募資產管理等業務特點和各類金融產品的風險特徵，完善指標計算標
準。
三是明確新業務、新產品、風控指標、計算標準，確保對各類業務風險全覆蓋。
四是支持證券公司提升全面風險管理水平。
|生財有道09/08/2019
【嚟緊炒D乜】中信國際電訊估值吸引 業績公布在即可炒返轉！
|生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
|FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
|國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
|FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
|生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰