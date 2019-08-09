《午市前瞻》港股已大致消化利淡因素，２５３９７見支持

《經濟通通訊社９日專訊》美股隔晚（８日）在科技股帶動下全線反彈，加上中移動

（００９４１）及港鐵（０００６６）已消化業績不理想等因素，港股今早高開１５８點，其後

升幅一度最多擴至１９３點，高見２６３１３點。隨著市場擔心本港政治事件會拖累整體零售表

現，本地地產股昨日反彈後今日再度受壓，港股最多倒跌１３５點兼失守二萬六，低見

２５９８５點，幸中移動表現強勢，二萬六失而復得，最終半日收跌４７點或０﹒１８％，報

２６０７３點。主板成交３９１﹒６２億元。

國指半日收跌５點，報１００３６點。

Ａ股方面，上證綜指半日收報２７８４，下跌１０點或下跌０﹒３７％。深成指半日收報

８８３８，下跌８１點或下跌０﹒９１％，兩市成交２３４６﹒５６億元人民幣。



＊中移動績後急漲近４％，美頒禁令中興半日急瀉＊



中移動昨日收市後公布中期業績，純利減少一成半至５６１億人民幣，但預料下半年收入將

轉正；加上績後獲大和野村唱好，半日升３﹒８９％，報６５﹒５０元，為升幅最大藍籌及國指

股。其他同業亦見造好，中電信（００７２８）漲１﹒４８％，報３﹒４２元。聯通

（００７６２）揚１﹒１２％，報７﹒２４元。其他５Ｇ概念股則顯著受壓，白宮禁止聯邦機構

購買華為及中興通訊（００７６３）等電訊設備，後者半日急跌９﹒１７％，報１９﹒８元。鐵

塔（００７８８）跌２﹒０４％，報１﹒９２元，為跌幅最大國指股。中通服務（００５５２）

挫２﹒３４％，報５元。長飛光纖（０６８６９）跌２﹒５％，報１２﹒４６元。

手機設備股則逆市受捧，舜宇（０２３８２）升１﹒６３％，報８４﹒４元。富智康

（０２０３８）揚１﹒０５％，報０﹒９６元。比亞迪電子（００２８５）漲２﹒３４％，報

１０﹒４８元。瑞聲（０２０１８）軟０﹒６７％，報３６﹒８５元。丘鈦（０１４７８）跌０

﹒２９％，報６﹒７７元。

部分新經濟股顯著上揚，平安好醫生（０１８３３）走高３﹒６１％，報３７﹒３元。美團

（０３６９０）漲２﹒４％，報６４元。小米（０１８１０）窄幅升０﹒６７％，報８﹒９７元

。美圖（０１３５７）挫３﹒７９％，報２﹒０３元。



＊太古績差成半日最差藍籌，地產收租股再度受壓＊



重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６０﹒２元。港交所（００３８８）跌

１﹒５４％，報２４３元。騰訊（００７００）窄幅升０﹒０６％，報３４２﹒６元。友邦

（０１２９９）走低１﹒２３％，報７６﹒２５元。建行（００９３９）升０﹒３５％，報

５﹒７３元。工行（０１３９８）揚０﹒４％，報５﹒０１元。平保（０２３１８）跌

０﹒９％，報８７﹒７元。

太古（０００１９）上半年少賺４１％，半日挫３﹒９３％，報８１﹒９５元，為跌幅最大

藍籌。其他本地地產收租股顯著下滑，恆隆地產（００１０１）跌２﹒１６％，報１８﹒０８元

。新地（０００１６）挫１﹒９３％，報１１２元。九置（０１９９７）軟１﹒４３％，報

４４﹒９５元。信置（０００８３）跌１﹒０４％，報１１﹒４４元。長實（０１１１３）升０

﹒１９％，報５３﹒８元。新世界（０００１７）逆市漲０﹒７２％，報９﹒７４元。

汽車股昨日全線急升後，個別股份今日延續升勢，長汽（０２３３３）７月份汽車銷量

錄得６﹒０４萬部，按年升１１﹒０９％，半日漲２﹒８８％，報５元。吉利（００１７５）軟

０﹒１８％，報１１﹒２元。比亞迪（０１２１１）跌１﹒０３％，報４３﹒３５元。廣汽

（０２２３８）跌０﹒２７％，報７﹒４５元。華晨（０１１１４）揚０﹒７１％，報７﹒１４

元。東風（００４８９）走高１﹒２％，報６﹒７７元。



＊溫鋼城：中移動業績難大幅改善，現價不宜吸納＊



港股今日高開１５８點後升幅持續收窄，最終半日倒跌４７點。中投傲揚基金經理溫鋼城向

《經濟通通訊社》表示，港股連日急跌後出現技術性反彈是必然的事。港股除了受?在的經濟因

素影響外，外圍因素如中美貿易談判氣氛不明朗、英國脫歐問題、歐元區經濟增長放緩、日韓貿

易戰，以及美國聯儲局早前表示並未有進入減息周期等負面消息影響，都令港股出現調整。不過

，港股目前已大致消化上述利淡因素，於本周二（６日）創下的逾七個月低位２５３９７點見支

持。

另外，中移動昨日公布業績後急升近４％。溫鋼城認為，中移動在６５元水平會遇阻，若果

市場氣氛能夠配合，中移動或許能夠上望７０元。不過，他坦言值博率不高，現價不宜買入。下

半年業績會否如集團所說得到改善，溫鋼城認為或許要等到５Ｇ計劃的價單消息流出，帶來換機

潮，中移動才會有短暫的支持。不過，?地經常提出提速降費主張，中移動業績難以大幅改善。

（ｓｃ，ｔｔ）

