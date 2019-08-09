【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１７﹒６８億，買建行農行沽平保高鑫

《經濟通通訊社９日專訊》港股周五隨美股高開１５８點，中移動（００９４１）及港鐵（

０００６６）業績後獲大行唱好，股價上升助港股升幅一度擴大至１９３點報２６３１３點。由

於本港政治仍然不明朗，本地地產股反彈後周五再度受壓，拖累港股瞬間由升轉跌，尾市跌幅擴

大，最終以全日最低位收市報２５９３９，跌１８１點或０﹒６９％。

按額度計算，北水全日淨流入１７﹒６８億元人民幣，較周四減少８﹒４４億元人民幣或

３２﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、農業銀行（０１２８８）

及工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是中國平安（０２３１８）、高鑫零售

（０６８０８）和新華保險（０１３３６）。主板成交６８５﹒３１億元，減少９﹒８％，其中

港股通成交７５﹒５８億元，佔總成交１１﹒０３％。



＊北水狂掃內銀＊



人民幣貶值的負面消息似乎已被市場消化，刺激北水狂追內銀股，６﹒４３億北水淨買入建

行，股價跌０﹒１８％，２﹒５２億北水買入農行，股價升０﹒３３％，１﹒６３億北水買入工

行，股價跌０﹒２％。

銀保監近日正式發布《保險資產負債管理監管暫行辦法》，銀河證券認為，新規有利於推動

保險公司提高資產負債管理能力，防範資產負債錯配風險，引導保險行業轉型和穩健審慎資產配

置，促進行業高質量發展。不過，內險股周五仍然走低，中國平安和新華保險分別錄得約２﹒９

億和９０２０萬北水沽盤，股價分別跌１﹒１９％和２﹒３％。另外，大摩、花旗及匯證上調高

鑫零售目標價，刺激該公司股價急漲７﹒４９％，約１﹒３１億北水趁機獲利回吐。（ｂｎ）

