  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/08/2019 17:47

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１７﹒６８億，買建行農行沽平保高鑫

　　《經濟通通訊社９日專訊》港股周五隨美股高開１５８點，中移動（００９４１）及港鐵（
０００６６）業績後獲大行唱好，股價上升助港股升幅一度擴大至１９３點報２６３１３點。由
於本港政治仍然不明朗，本地地產股反彈後周五再度受壓，拖累港股瞬間由升轉跌，尾市跌幅擴
大，最終以全日最低位收市報２５９３９，跌１８１點或０﹒６９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１７﹒６８億元人民幣，較周四減少８﹒４４億元人民幣或
３２﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、農業銀行（０１２８８）
及工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是中國平安（０２３１８）、高鑫零售
（０６８０８）和新華保險（０１３３６）。主板成交６８５﹒３１億元，減少９﹒８％，其中
港股通成交７５﹒５８億元，佔總成交１１﹒０３％。

＊北水狂掃內銀＊

　　人民幣貶值的負面消息似乎已被市場消化，刺激北水狂追內銀股，６﹒４３億北水淨買入建
行，股價跌０﹒１８％，２﹒５２億北水買入農行，股價升０﹒３３％，１﹒６３億北水買入工
行，股價跌０﹒２％。
　　銀保監近日正式發布《保險資產負債管理監管暫行辦法》，銀河證券認為，新規有利於推動
保險公司提高資產負債管理能力，防範資產負債錯配風險，引導保險行業轉型和穩健審慎資產配
置，促進行業高質量發展。不過，內險股周五仍然走低，中國平安和新華保險分別錄得約２﹒９
億和９０２０萬北水沽盤，股價分別跌１﹒１９％和２﹒３％。另外，大摩、花旗及匯證上調高
鑫零售目標價，刺激該公司股價急漲７﹒４９％，約１﹒３１億北水趁機獲利回吐。（ｂｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道09/08/2019
【嚟緊炒D乜】中信國際電訊估值吸引 業績公布在即可炒返轉！
生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金