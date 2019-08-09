《美元走勢－羅明立》美匯需盡快重上９８，以改善技術走勢

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒０８ １０５﹒８３ １０５﹒９５

歐元╱美元 １﹒１１９８ １﹒１１８５ １﹒１１９４

英鎊╱美元 １﹒２１４８ １﹒２１２９ １﹒２１３４

美元╱瑞郎 ０﹒９７４５ ０﹒９７３５ ０﹒９７４１

美元╱港元 ７﹒８４３３ ７﹒８３９１ ７﹒８４１６



《美元走勢》由於環球經濟風險增加，美聯儲再降息機會上升，美股繼續大幅反彈。不過，

關鍵仍然是中美貿易關系能否恢復正常，特朗普不滿談判進展膠著而出重手，但就算殺敵一千也

自傷八百，而且中國內部因素可能比預期複雜，並非靠威嚇就可逼使對方讓步。相信近期環球央

行的取態將繼續趨向寬鬆，美匯指數跌至５０天線的９７﹒５０後暫見支持，但要盡快重上９８

水平改善技術走勢。

日本今日（９日）公布第二季經濟增長，按季上升０﹒４％，按年增長１﹒８％，好於預期

。日圓受避險因素支持而上升，但面對人民幣近期跌穿７算的影響，日本政府或會找方法阻止日

圓進一步上升。

英國新任首相約翰遜堅持就算無法跟歐盟達成協議，亦將按原定限期脫歐。其立場引起反對

硬脫歐的人士不滿，有消息指將對首相提出不信任動議，而約翰遜則以不排除提前大選作應對。

估計英鎊將繼續受壓，１﹒２２５０是短期阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１２５０ １﹒１１３０ １﹒１３００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２２００ １﹒２０８０ １﹒２２６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

