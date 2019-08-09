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即市新聞

09/08/2019 15:40

《美元走勢－羅明立》美匯需盡快重上９８，以改善技術走勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒０８　　　１０５﹒８３　　　１０５﹒９５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１９８　　　１﹒１１８５　　　１﹒１１９４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２１４８　　　１﹒２１２９　　　１﹒２１３４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７４５　　　０﹒９７３５　　　０﹒９７４１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４３３　　　７﹒８３９１　　　７﹒８４１６

　　《美元走勢》由於環球經濟風險增加，美聯儲再降息機會上升，美股繼續大幅反彈。不過，
關鍵仍然是中美貿易關系能否恢復正常，特朗普不滿談判進展膠著而出重手，但就算殺敵一千也
自傷八百，而且中國內部因素可能比預期複雜，並非靠威嚇就可逼使對方讓步。相信近期環球央
行的取態將繼續趨向寬鬆，美匯指數跌至５０天線的９７﹒５０後暫見支持，但要盡快重上９８
水平改善技術走勢。
　　日本今日（９日）公布第二季經濟增長，按季上升０﹒４％，按年增長１﹒８％，好於預期
。日圓受避險因素支持而上升，但面對人民幣近期跌穿７算的影響，日本政府或會找方法阻止日
圓進一步上升。
　　英國新任首相約翰遜堅持就算無法跟歐盟達成協議，亦將按原定限期脫歐。其立場引起反對
硬脫歐的人士不滿，有消息指將對首相提出不信任動議，而約翰遜則以不排除提前大選作應對。
估計英鎊將繼續受壓，１﹒２２５０是短期阻力。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１２５０　　　１﹒１１３０　　　１﹒１３００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２２００　　　１﹒２０８０　　　１﹒２２６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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