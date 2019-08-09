啟德官地早前罕有錄撻訂，地政總署昨日（８日）修訂兩項措施，包括上調初始按金至最高
５０００萬元，並要求發展商在中標後７日內提交入標價１０％的「大訂」，旨在遏止中標者違
約。
地政總署發言指，新措施會增加中標者違約的成本，從而更有效遏止中標者違約，加強保障
政府的權益。《香港經濟日報》
09/08/2019 08:55
【本港樓市】地政總署兩修訂防官地撻訂，中標７日內須交一成大訂
啟德官地早前罕有錄撻訂，地政總署昨日（８日）修訂兩項措施，包括上調初始按金至最高
５０００萬元，並要求發展商在中標後７日內提交入標價１０％的「大訂」，旨在遏止中標者違
約。
地政總署發言指，新措施會增加中標者違約的成本，從而更有效遏止中標者違約，加強保障
政府的權益。《香港經濟日報》
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