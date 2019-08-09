《強積金》政府委任朱擎之為積金局營運總監，為期三年

《經濟通通訊社９日專訊》政府今日公布，委任朱擎之為強制性公積金計劃管理局執行董事

，擔任營運總監一職。朱擎之的任期由今年８月１９日起至２０２２年８月１８日止，為期三年

，首末兩天包括在內。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，朱擎之是金融服務界資深專業人士，他在推動金融界大

型策略性項目方面成績卓越，有信心他能發揮所長，勝任營運總監一職。（ｂｉ）

