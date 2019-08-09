《經濟通通訊社９日專訊》華融投資（０２２７７）預期截至２０１９年６月底止六個月業
績將錄得虧損，而去年同期則錄得溢利，轉盈為虧主要由於預期就集團於貸款及應收款項的直接
投資而作出的重大撥備，及因按公平值計入損益的金融資產的不利公平值變動而產生的未變現虧
損。（ｊｏ）
09/08/2019 17:55
【企業盈警】華融投資（２２７７）料中期業績轉盈為虧
《經濟通通訊社９日專訊》華融投資（０２２７７）預期截至２０１９年６月底止六個月業
績將錄得虧損，而去年同期則錄得溢利，轉盈為虧主要由於預期就集團於貸款及應收款項的直接
投資而作出的重大撥備，及因按公平值計入損益的金融資產的不利公平值變動而產生的未變現虧
損。（ｊｏ）
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