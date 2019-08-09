【企業盈警】碧瑤綠色（１３９７）料中期盈利按年大幅下降

《經濟通通訊社９日專訊》碧瑤綠色集團（０１３９７）預期截至今年６月底止六個月盈利

較去年同期大幅下降，主要由於清潔行業勞動力市場的競爭激烈，以致清潔業務營運的勞動成本

增加。但集團指，業務仍維持穩定及財務狀況依然穩健。（ｊｏ）

