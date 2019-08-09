《經濟通通訊社９日專訊》政府公布，前警務處副處長（行動）劉業成獲委任為臨時警務處
副處長（特別職務）職位，即日（９日）生效。該編外職位的主要職責為協助警務處處長處理大
型公眾活動及策劃未來多項大型行動，包括國慶７０周年相關的慶祝活動等。
有分析認為，這次特別安排可能是北京欽點，未知會否令警隊最高層接班安排有變。
（ｃｌ）（ｚｚ）
09/08/2019 09:49
【修例風暴】劉業成獲委為臨時警務處副處長協助處理大型公眾活動
《經濟通通訊社９日專訊》政府公布，前警務處副處長（行動）劉業成獲委任為臨時警務處
副處長（特別職務）職位，即日（９日）生效。該編外職位的主要職責為協助警務處處長處理大
型公眾活動及策劃未來多項大型行動，包括國慶７０周年相關的慶祝活動等。
有分析認為，這次特別安排可能是北京欽點，未知會否令警隊最高層接班安排有變。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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