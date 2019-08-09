  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/08/2019 16:12

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒１７％，九龍樓價逆市連升５周

　　《經濟通通訊社９日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８８﹒４３點，按周下跌
０﹒１７％，ＣＣＬ近５周已回軟１﹒０８％，但受惠於早前啟德地王誕生，九龍樓價連升５周
共１﹒５７％。九龍樓價表現突出，是四區中唯一出現逆市微升。
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，九龍以外，其餘三區樓價輕微回軟，近５周港島
跌１﹒５５％、新界東跌１﹒０２％及新界西跌１﹒６４％。７月份啟德第４Ａ區１號住宅地批
出，將於下周ＣＣＬ開始反映。

＊新界樓價跌逾０﹒６％＊

　　九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８８﹒６３點，按周升０﹒２９％，連升５周共１﹒５７％。港
島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９６﹒１６點，按周跌０﹒２９％，連跌２周共１﹒０６％。新界東
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９７﹒３１點，按周跌０﹒６２％，連跌２周共２﹒４５％。新界西
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７１﹒７３點，按周跌０﹒６７％，走勢連續６周一升一跌。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬＭａｓｓ報１９０﹒７５點，按周跌０﹒２３％。ＣＣＬ
（中小型單位）報１８８﹒８５點，按周跌０﹒２３％。ＣＣＬ（大型單位）報１８６﹒２７點
，按周升０﹒１２％，走勢連續４周一升一跌。ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣連跌２周，
分別累跌０﹒５３％及０﹒３３％。

＊樓價波幅近期明顯收窄＊

　　中美貿戰升級１０周計，首５周樓價走勢較為波動。ＣＣＬ最高１９０﹒４８點，最低
１８６﹒２６點，波幅為４﹒２２點。但樓價走勢仍然微微向上，四大整體指數同樣３升２跌，
ＣＣＬ升０﹒５６％、ＣＣＬ　Ｍａｓｓ升０﹒１１％、中小型單位升０﹒３３％及大型單位升
１﹒７４％。
　　近５周樓價波幅明顯收窄，ＣＣＬ最高１８９﹒７７點，最低１８８﹒４３點，波幅為
１﹒３４點。整體走勢更出現輕微回軟的跡象，ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣４跌１升，
分別累跌１﹒０８％及０﹒７１％。ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（大型單位）同樣３跌２升，分
別累跌０﹒４４％及２﹒９５％。隨著聯儲局減息、香港經濟增長放緩及中美貿易戰惡化等事件
，相信未來數周樓價走勢將會明朗化。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
中國故事08/08/2019
【A股外援】摩指擴容節點正值貿易戰升溫 增量外資部署顯尷尬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金