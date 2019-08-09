【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒１７％，九龍樓價逆市連升５周

《經濟通通訊社９日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８８﹒４３點，按周下跌

０﹒１７％，ＣＣＬ近５周已回軟１﹒０８％，但受惠於早前啟德地王誕生，九龍樓價連升５周

共１﹒５７％。九龍樓價表現突出，是四區中唯一出現逆市微升。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，九龍以外，其餘三區樓價輕微回軟，近５周港島

跌１﹒５５％、新界東跌１﹒０２％及新界西跌１﹒６４％。７月份啟德第４Ａ區１號住宅地批

出，將於下周ＣＣＬ開始反映。



＊新界樓價跌逾０﹒６％＊



九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８８﹒６３點，按周升０﹒２９％，連升５周共１﹒５７％。港

島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９６﹒１６點，按周跌０﹒２９％，連跌２周共１﹒０６％。新界東

ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９７﹒３１點，按周跌０﹒６２％，連跌２周共２﹒４５％。新界西

ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７１﹒７３點，按周跌０﹒６７％，走勢連續６周一升一跌。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬＭａｓｓ報１９０﹒７５點，按周跌０﹒２３％。ＣＣＬ

（中小型單位）報１８８﹒８５點，按周跌０﹒２３％。ＣＣＬ（大型單位）報１８６﹒２７點

，按周升０﹒１２％，走勢連續４周一升一跌。ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣連跌２周，

分別累跌０﹒５３％及０﹒３３％。



＊樓價波幅近期明顯收窄＊



中美貿戰升級１０周計，首５周樓價走勢較為波動。ＣＣＬ最高１９０﹒４８點，最低

１８６﹒２６點，波幅為４﹒２２點。但樓價走勢仍然微微向上，四大整體指數同樣３升２跌，

ＣＣＬ升０﹒５６％、ＣＣＬ Ｍａｓｓ升０﹒１１％、中小型單位升０﹒３３％及大型單位升

１﹒７４％。

近５周樓價波幅明顯收窄，ＣＣＬ最高１８９﹒７７點，最低１８８﹒４３點，波幅為

１﹒３４點。整體走勢更出現輕微回軟的跡象，ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣４跌１升，

分別累跌１﹒０８％及０﹒７１％。ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（大型單位）同樣３跌２升，分

別累跌０﹒４４％及２﹒９５％。隨著聯儲局減息、香港經濟增長放緩及中美貿易戰惡化等事件

，相信未來數周樓價走勢將會明朗化。（ｃｌ）

