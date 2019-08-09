《經濟通通訊社９日專訊》金管局公布７月份收到的銀行投訴處理進度，是月共收到１５１
宗個案及完成處理１８７宗個案。截至７月底，３９８宗個案的調查工作仍在進行中。（ｃｌ）
09/08/2019 17:10
【本港經濟】金管局：７月收到１５１宗銀行投訴個案
《經濟通通訊社９日專訊》金管局公布７月份收到的銀行投訴處理進度，是月共收到１５１
宗個案及完成處理１８７宗個案。截至７月底，３９８宗個案的調查工作仍在進行中。（ｃｌ）
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