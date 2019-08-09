【企業盈喜】海峽石油料上半年錄盈利，買賣衍生金融工具虧損減少

《經濟通通訊社９日專訊》海峽石油化工（００８５２）公布，預期集團截至今年６月３０

日止六個月，未經審核的中期業績將錄得盈利。

主要由於買賣與原油及石油產品相關之衍生金融工具錄得的虧損減少。預期中期業績公布將

於８月下旬刊發。（ｂｎ）

