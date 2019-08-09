《經濟通通訊社９日專訊》海峽石油化工（００８５２）公布，預期集團截至今年６月３０
日止六個月，未經審核的中期業績將錄得盈利。
主要由於買賣與原油及石油產品相關之衍生金融工具錄得的虧損減少。預期中期業績公布將
於８月下旬刊發。（ｂｎ）
09/08/2019 18:11
【企業盈喜】海峽石油料上半年錄盈利，買賣衍生金融工具虧損減少
《經濟通通訊社９日專訊》海峽石油化工（００８５２）公布，預期集團截至今年６月３０
日止六個月，未經審核的中期業績將錄得盈利。
主要由於買賣與原油及石油產品相關之衍生金融工具錄得的虧損減少。預期中期業績公布將
於８月下旬刊發。（ｂｎ）
|生財有道09/08/2019
【嚟緊炒D乜】中信國際電訊估值吸引 業績公布在即可炒返轉！
|生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
|FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
|國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
|FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
|生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰