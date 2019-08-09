《經濟通通訊社９日專訊》亞太絲路投資（００７６７）發盈喜，預期截至今年６月底止六
個月公司擁有人應佔溢利轉虧為盈，主要源於期內並無如去年同期就貸款中介服務業務之商譽確
認減值，以及沒有如及如去年同期於公司提早終止租賃協議後確認固定資產減值虧損。（ｋｉ）
09/08/2019 17:08
【企業盈喜】亞太絲路投資（７６７）料中期扭虧為盈
《經濟通通訊社９日專訊》亞太絲路投資（００７６７）發盈喜，預期截至今年６月底止六
個月公司擁有人應佔溢利轉虧為盈，主要源於期內並無如去年同期就貸款中介服務業務之商譽確
認減值，以及沒有如及如去年同期於公司提早終止租賃協議後確認固定資產減值虧損。（ｋｉ）
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