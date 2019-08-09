【企業盈喜】原生態牧業（１４３１）料中期扭虧為盈

《經濟通通訊社９日專訊》原生態牧業（０１４３１）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月將由扭虧為盈。公司去年同期綠得淨虧損約為５３３４萬元人民幣。

公司解釋由虧轉盈，一是因為本地原料奶價格及銷量上升，毛利按年增加；二是因本地原料

奶價格上升，於期內之生物資產公平值變動減銷售成本之虧損較去年同期減少；三是因為期內集

團產生的行政費用按年減少。（ｋｉ）

