【企業盈警】天禧海嘉（００１４１）料中期盈轉虧

《經濟通通訊社９日專訊》天禧海嘉（００１４１）發盈警，預期截至今年６月底六個月將

由盈轉虧，主要由於目前汽車零售市場遭受負面影響及對新能源汽車之政府補貼減少，令集團汽

車業務分部確認減值虧損約８００萬元；以及今年上半年投資性房地產之公允價值減少約３００

萬元，而去年錄得投資性房地產公允價值增加約２００萬元。

集團補充，預期虧損為抵銷以下各項後之金額：一是由持有待售房地產轉入投資性房地產之

房地產公允價值之預期上升約６００萬元，以及因重新評估租賃期而確認轉回租賃負債約２００

萬元。（ｋｉ）

