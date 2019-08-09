《經濟通通訊社９日專訊》蒼南儀錶（０１７４３）發盈警，預期截至今年６月底六個月淨
利潤將下降大約７％至１５％，主要因為期內公司計量業務出現短期下降；以及銷售費用增幅較
大，因而對淨利潤產生影響。（ｋｉ）
09/08/2019 18:14
【企業盈警】蒼南儀錶（１７４３）料中期淨利潤跌約７％至１５％
《經濟通通訊社９日專訊》蒼南儀錶（０１７４３）發盈警，預期截至今年６月底六個月淨
利潤將下降大約７％至１５％，主要因為期內公司計量業務出現短期下降；以及銷售費用增幅較
大，因而對淨利潤產生影響。（ｋｉ）
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