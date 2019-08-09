【企業盈警】興利（００３９６）料中期由盈轉虧

《經濟通通訊社９日專訊》興利（００３９６）發盈警，預期截至今年６月底六個月將由盈

轉虧，主要由於集團產品銷售額及毛利率下跌、非流動資產的減值虧損、集團業務單位重組的費

用，以及人民幣的貶值，導致公司產生匯兌虧損。（ｋｉ）

