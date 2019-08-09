《小傳日記》魚缸失守二萬六，高開低走陷困局！

《小傳日記》花旗國噚晚（８號）魚缸起哄，標指創咗近兩個月嚟最大單日升幅，主要因為

科技佬醒神，今朝（９日）香江魚缸跟住高開１５８點報２６２７８，曾經踢高最多１９３點，

報２６３１３。不過，之後神州國家統計局話，７月ＰＰＩ按年輕微跣低遜預期，同時ＣＰＩ按

年多近３巴仙，略高於預期，「孖屐」解讀成負面消息，之後升幅不斷受收窄，加上同末在即，

「孖屐」擔心香江啲遊行示威持續拖累零售，魚缸轉勢撻低，最終以全日最低位埋單，撻低

１８１點或逾半巴仙，報２５９３９，失守二萬六關，主板成交６８５﹒３１億銀減少近一成。

國貨佬指數收報９９９３點，跌４７點或近半巴仙，再失守萬點關。

Ａ場表現麻麻，上證收報２７７４點，仆低１９點或近１巴仙。深證收報８７９５點，挫

１２４點或逾１巴仙。兩市合共成交３８０６億銀人仔。

大隻藍戰士方面，有報道話大象（００００５）財務總監邵偉信會接任ＣＥＯ，撻低近半巴

仙，收報６０銀。生發發（００３８８）亦跣低近２巴仙，收報２４２﹒２銀。ＱＱ

（００７００）畀富瑞估計次季盈利多１２巴仙，叫缸友掃貨，不過今日跣低逾１巴仙，收報

３３８﹒４銀。ＡＩＡ（０１２９９）跟住魚缸插水近２巴仙，報７５﹒８銀。

太古Ａ（０００１９）噚日放中期榜，基本溢利大增逾１１倍，今日明顯出現獲利盤，收跌

逾４巴仙，報８１﹒８銀，係表現最差藍戰士。中信（００２６７）亦都剎車近３巴仙，報

９﹒４２銀，係表現最差國貨佬。



＊大行看得重中移消暗湧，白宮禁華為中興隨即跪＊



神州移動（０００９４１）噚日出咗成績表，純利少咗一成半到５６１億人仔，但預計下半

年收入將會轉正，加上出成績之後有大和野村唱好，表現都唔會差得去邊，埋單起飛近３巴仙，

報６４﹒９銀，係升幅最大嘅藍戰士同國貨佬。其他兄弟都沾上光彩，中電信（００７２８）踢

高２巴仙，報３﹒４３銀。聯通（００７６２）跳起逾１巴仙，報７﹒２４銀。

５Ｇ概念佬就無咁好彩，因為花旗白宮禁止聯邦機構買華為同中興（００７６３）呢啲電訊

設備，中興即刻心跳都停咗下，埋單急仆低近８巴仙，報２０﹒１銀。鐵塔（００７８８）畀高

盛降「他屐」逾２巴仙，今日碌低近３巴仙，報１﹒９１銀。中通服（００５５２）唔見近３巴

仙，報４﹒９７銀。長飛光纖（０６８６９）蒸發３巴仙，報１２﹒３６銀。京信通信

（０２３４２）蒸發近２巴仙，報１﹒７３銀。



＊食品佬受捧蒙牛衝最勇，公用佬起動中電向上衝＊



部分食品佬就受到缸友追住掃貨，好似蒙牛（０２３１９）就踢高１巴仙，報３０﹒９５銀

。日清食品（０１４７５）畀凱基證券升「他屐」，由６﹒３０銀升至６﹒９５銀，評級就由

「中性」升至「跑贏魚缸」，埋單起飛６巴仙，報６﹒１６銀。康師傅（００３２２）彈起３巴

仙，報１１﹒９６銀。統一企業（００２２０）腳軟一格，報８﹒９９銀。維他奶

（００３４５）就仆低逾半巴仙，報３６﹒５５銀。

缸友對公用佬仍然鍾情，其中就最偏愛中電（００００２），佢埋單彈高１巴仙，報

８５﹒２５銀。煤氣（００００３）小跳一格報１７﹒０４銀。電能（００００６）腳軟不足半

巴仙，報５５﹒０５銀。港鐵（０００６６）出成績，話上半年物業發展利潤升近５倍，埋單都

彈高近１巴仙，報４９﹒１５銀。港燈（０２６３８）彈高近１巴仙，報７﹒９５銀。



＊銀監保出招內房唔識笑，高盛撐內險升幅仍不見＊



神州對內房佬出招真係此起彼落，個個禮拜都有新招，呢次又有個新《通知》，就係會係

３２個省開展銀行房地產業務專項檢查工作，要查清楚資金來源、資本比例要求，查得咁嚴，內

房佬股價都係繼續捱沽。中海外（００６８８）跪低近１巴仙，報２５﹒２銀。潤地

（０１１０９）回逾半巴仙，報３０﹒９銀。融創中國（０１９１８）跌近３巴仙，報３１﹒９

銀。龍頭碧桂園（０２００７）都潛近２巴仙，報９﹒６９銀。恆大（０３３３３）跌逾２巴仙

，報１９﹒０６銀。

高盛近幾日發表報告，預計平保（０２３１８）上半年新增業務價值升４巴仙左右，雖然第

二季表現相對平淡，但呼籲缸友們應聚焦基本增長動力方面，維持「掃貨」評級同埋列入確信買

入明單，但平保今日股價都係無神氣，全日回吐逾１巴仙，報８７﹒４５銀。街坊壽仔

（０２６２８）跟跌逾１巴仙，報１８﹒０４銀。新華保險（０１３３６）跌逾２巴仙報

３４﹒２５銀。中再保（０１３３９）及太平（００９６６）分別都跌逾１巴仙，報３﹒０３銀

及１８﹒９６銀。周末愉快！請請！



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