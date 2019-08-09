《真知灼見－溫灼培》中國經濟穩支撐環球股市

《真知灼見》昨晚（８日）美股雖大升３７１點或１﹒４３％，但市場實質上好壞消息參半

。鑑於美國６月份批發存量數字經修正後按月零增長，而非原先公布的上升０﹒２％，市場相信

待本月底公布的美國第二季ＧＤＰ修正數字也有機會向下調。料下調幅度會由原先公布的

２﹒１％增長率降為只有１﹒８％增長。如屬實，雖會增強聯儲局減息壓力，但亦非對美股完全

屬好消息。因為股市應跟經濟走，經濟增長放緩本應是不利於股市。至於昨晚美國公布的截止

８月３日最新一星期領取失業救濟金人數雖減少了８０００名，但每星期數字往往較飄忽，投資

者也不能單看一星期數字便認定美國經濟好轉。尤其於上周五（２日），美國公布的７月非農業

新增職位才只有１６﹒４萬名。至於對美股最有利消息，可能是人民幣匯價的穩定，未見進一步

跌，以及中國出口數字未見太弱，還有按年３﹒３％增長，降低了市場對中國經濟在中美貿易紛

爭下未有大幅倒退憂慮。



中國７月出口按年比上升３﹒３％。從表面數字看增幅雖不顯著，但當考慮到７月輸往美國

的出口，出現按年大幅減少６﹒５％情況下，中國整體出口仍有著一定增長，這實在是難得。當

中最值得留意，中國輸往歐盟及東盟的出口呈現了顯著增長，按年分別上升６﹒５％及

１５﹒６％。現時中國出口的三大地區分別為美國（７月出口總金額為３８９億（美元．下同）

）、歐盟（３８３億元）及東盟（３０５億元）。



市場上一直有一種講法，是東盟對於中國整體出口的佔比將會逐步提升，並變得愈來愈重要

，甚至取締美國對中國出口地位。而從７月份東盟佔中國整體出口總金額數字來看，這講法實在

非虛。出現這轉變相信原因有三。首先，隨著一帶一路逐步得以落實加快該區經濟發展，料有助

增強東盟對中國入口的吸收。其次，也有指自美國針對中國貨物後，不少中國貨實際上是先轉移

到東盟再輸往美國。美國政府也不是完全不知情，但擔心一時間缺乏中國貨品可能會導致入口貨

品價格大幅上漲損害美國民生，因而採取了寬容態度。至於第三種講法是，因應中美貿易關系轉

惡，當不少生產線搬往東盟後，使東盟經濟加快起飛。但她們的經濟又不能去到一個地步可大量

購買來自歐美及日本的優質貨物，因而大量入口中國貨。相信上述三個因素，也是令到東盟瞬間

成為中國出口主要市場原因。不過要東盟完全取締美國對中國的出口市場地位仍需一段長時間。

倘若美國下月１日進一步對中國餘下三千億美元總值貨品徵１０％關稅，可想象中國整體出口表

現將難免被削弱。



最後提提大家，今天（９日）下午本港時間４：３０，英國將公布第二季ＧＤＰ初值。市場

估計按季比英國的ＧＤＰ很大機會出現零增長。回觀英國第一季ＧＤＰ按季增長也只為０﹒５％

。我們要留意，是英國經濟會否出現負增長。如出現負增長提防會對英鎊匯價帶來較大衝擊。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

