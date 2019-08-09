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09/08/2019 11:51

【強積金】朱擎之獲委任為積金局營運總監　

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府公布，財政司司長根據行政長官在《強制性公積金計劃條例
》下轉授的權力，委任朱擎之為積金局執行董事，擔任營運總監一職。朱擎之的任期由
２０１９年８月１９日起至２０２２年８月１８日止，為期三年，首末兩天包括在內。
　　財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，朱氏是金融服務界資深專業人士。他在推動金融界大型
策略性項目方面成績卓越，有信心他能發揮所長，勝任營運總監一職。（ｃｌ）

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