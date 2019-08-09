《股市一周》人幣貶值貿戰再升級，港股全周跌９７９點見七個月低

《股市一周》中美貿易戰由關稅戰蔓延至金融貨幣領域，人民幣周一（５日）跌穿七算，美

國隨即宣布將中國列為貿易操縱國，市場憂慮兩國貿易關係惡化。本地示威活動持續，重挫地產

股，港股周初急跌穿２６０００，低見２５３９７點創七個月新低；而周三（７日）始初步喘定

，惟反彈力度有限。全周累計失９７９點，報２５９３９點。

美國總統特朗普上周突然宣布向中國剩餘進口商品加徵關稅，中美貿易談判形勢急轉直下，

周一人民幣的在岸價及離岸價均跌穿七算，加上本地有全港三罷（罷工、罷市及罷課）示威活動

，港股裂口低開逾４００點，收市更插水７６７點見近七個月新低。周二（６日）美國突然宣布

將中國列為匯率操控國，而中國以停購美國農產品還擊，港股一度瀉逾７００點，尾市重磅股有

支持，港股跌幅大幅收窄至１７５點，惟失守２６０００點關口。

周三港股早段仍再挫逾２００點，惟之後食品股及內房股受捧，支持大市喘定，收市漲２０

點中止五連跌。周四（８日），ＭＳＣＩ公布執行第２階段Ａ股擴容，Ａ股納入因子由１０％調

高至１５％，Ａ股反彈，加上中國７月出口數據好過預期，帶動港股收升１２３點。今日港股早

段承接上日升勢，惟有傳美國推遲決定是否批出美國企業向華為供貨的許可申請，大市氣氛趨審

慎，加上周末前地產股受壓，恆指反覆向下，收市挫１８１點，報２５９３９點。

總結恆指全周跌９７９點或跌３﹒６４％，高低波幅為１１０５點，最高見２６５０２點，

最低見２５３９７點。主板日均成交８９３﹒４億元，增加１６％。國指全周跌３５４點或

３﹒４３％，收報９９９３點。



＊示威活動持續，地產股受壓＊



本地政局不穩，連串示威活動影響零售市道，地產股沽壓重。早前有商場捲入示威活動的新

地（０００１６）全周挫７﹒２９％，報１１２元；恆地（０００１２）跌４﹒２８％，報

３８﹒０５元；新世界（０００１７）瀉１０﹒３％，報９﹒６７元，為跌幅最大恆指成分股；

長實（０１１１３）軟４﹒６３％，報５３﹒５５元；九置（０１９９７）走低７﹒１１％，報

４４﹒４元；太古地產（０１９７２）回落３﹒０５％，報２７元。

中美貿易談判形勢不容樂觀，市場避險情緒升溫，金價持續攀升，昨日更升破１５００美元

關口。黃金股熱炒，招金礦業（０１８１８）飆１７﹒６７％，，報１０﹒３２元；中國白銀集

團（００８１５）急漲４２﹒６５％，報０﹒９７元；山東黃金（０１７８７）揚１９﹒６８％

，報１８元；紫金礦業（０２８９９）升１﹒６３％，報３﹒１１元。



＊Ａ股人幣走低，內險股弱勢＊



人民幣貶值，市場憂慮資金外流，Ａ股持續走弱，拖累內險股走勢。平保（０２３１８）瀉

３﹒８％，報８７﹒４５元；國壽（０２６２８）挫７﹒４９％，報１８﹒０４元；中國財險

（０２３２８）走低３﹒４５％，報８﹒６８元；新華保險（０１３３６）滑９﹒５１％，報

３４﹒２５元，為跌幅最大國指股。

人民幣周一穿七，創１１年以來新低，中資航空股急挫。東方航空（００６７０）全周跌

９﹒９３％，報３﹒７２元；國航（００７５３）軟９﹒７％，報６﹒５２元；南方航空

（０１０５５）滑８﹒７９％，報４﹒４６元；國泰航空（００２９３）本周放榜，料下半年盈

利受壓，全周累跌５﹒１６％，報１０﹒３元。



＊食品股個別受捧，申洲升逾２％＊



美國禁止聯邦機構向中國包括中興（００７６３）及華為等五間企業採購通訊設備，加劇中

興跌勢，全周瀉１０﹒２７％，報２０﹒１元。中移動（００９４１）及鐵塔（００７８８）本

周齊放榜，前者中期盈利雖然跌逾一成，全周股價只微軟０﹒２３％，報６４﹒９元；後者業績

雖合符預期，全周仍挫３﹒０５％，報１﹒９１元。其他中資電訊股反覆向下，中國電信

（００７２８）微漲０﹒２９％，報３﹒４３元；中國聯通（００７６２）滑２﹒９５％，報

７﹒２４元。

人民幣貶值，食品股受壓，但部分逆市受追捧﹐康師傅（００３２２）全周揚４﹒１８％，

報１１﹒９６元；日清食品（０１４７５）走高１１﹒８％，報６﹒１６元；旺旺

（００１５１）軟１﹒６５％，報５﹒９５元；統一（００２２０）上半年盈利增加近四成，軟

１﹒１％，報８﹒９９元；維他奶（００３４５）升１﹒６６％，報３６﹒７５元；蒙牛乳業

（０２３１９）滑０﹒１６％，報３０﹒９５元。

人幣跌，出口股受捧，申洲國際（０２３１３）全周升２﹒２２％報１０５﹒７元，為升幅

最大恆指成分股。（ｙｋ）

