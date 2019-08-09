《積金有道－劉家怡》三款自願性供款大解構

《積金有道》隨著強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）的實施，目前在強積金世界便存在著

三種自願性供款模式，包括「自願性供款」、「特別自願性供款」及最新的ＴＶＣ。此三款自願

性供款模式同屬自願參與性質，但在開戶途徑、供款安排、提取條件及稅務優惠等各方面不盡相

同。有些朋友未必很了解箇中差異，本文將會帶大家深入解構，助大家先了解，後選擇，為未來

的退休儲蓄投資作更好的準備。



＊經僱主安排的「自願性供款」＊



一般而言，受強積金制度涵蓋的僱員和僱主均須按法例要求向強積金計劃作出供款，雙方的

供款額均為僱員有關入息的５％，並以每月１５００港元為上限。有些僱主會為僱員作超過法定

水平的自願性供款，以吸引和留住人才。若僱員覺得僱主所選的強積金計劃適合自己，其實也可

在同一計劃下，作超過法定水平的僱員「自願性供款」，但需透過僱主作相關供款安排。僱員「

自願性供款」款額一般會與其薪金掛勾，並透過僱主按薪金周期從僱員薪金中扣除作定期定額供

款。

至於提取條件方面，僱員「自願性供款」的提取條件不受法例管限，僱員一般可在離職後提

取或轉移相關累算權益，毋須保存至６５歲或在符合特定情況下方可提取。



＊「特別自願性供款」靈活度高＊



若想有更大彈性，不用透過僱主安排進行自願性供款，市民亦可考慮「特別自願性供款」。

「特別自願性供款」是由僱員自行選擇心儀的強積金受託人開戶及供款。僱員可按個人需要靈活

配置供款金額，定期或不定期向受託人自行供款。「特別自願性供款」的提取不受法例管限，僱

員可按需要提取全數或部分累算權益，毋須待退休時才可提取，儲蓄投資更見靈活。



＊ＴＶＣ兼備儲蓄慳稅功能＊



至於今年新推出的ＴＶＣ，是這三種自願性供款模式中唯一可享稅務優惠的一種。ＴＶＣ與

合資格延期年金合計，每年可在應課稅入息中申請扣除最多６萬元，藉此鼓勵市民儲蓄慳稅，為

未來退休多行一步。

市民同樣可自行選擇心儀強積金受託人開立全新獨立ＴＶＣ賬戶及自訂供款金額，定期或不

定期向受託人自行供款。不過ＴＶＣ的提取條件就與強制性供款相同，須保存至６５歲或在符合

法例訂明的特定情況下方可提取。

現時強積金受託人提供多元化的強積金基金選擇，一些受託人推出的自願性供款計劃入場門

檻較零售基金低，而且基金買賣一般無差價，是市民作長遠退休部署值得考慮的財富管理工具。

希望大家對自願性供款模式有更深入了解後，會按個人情況及風險承受能力，善加利用，為未來

理想退休生活建立更厚實安穩的保障。《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

